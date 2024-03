“Jo soc més de cervesa, però s’està recuperant”

L’Álex va venir des de Getafe per vendre la seva cervesa a la fira internacional del vermut i l’aperitiu. “Tinc set tipus diferents de cervesa artesanal. La fem tota en una fàbrica i la venem per tota Espanya”. El madrileny ja té recorregut en fires i l’organitzada a Sabadell li va semblar de gran nivell. “Hi ha molt bon ambient i la gent ve amb moltes ganes. Està anant molt bé”, afirma.

Sobre si creu que el vermut ha tornat per quedar-se, l’Álex ho té clar: “Jo soc més de cervesa, com és obvi, però no podem passar per alt que cada vegada més gent torna a prendre vermut. S’està recuperant el costum”, admet. La cervesa que ven, ‘The One’, era l’única marca artesanal de la fira. “La gent li agrada perquè té molts més matisos que les marques comercials i tenim tipus per a tots els gustos”.

“L’ambient d’avui és la resposta”

Pels més dolços estava la Irene amb la seva parada de pastissos, magdalenes i rebosteria asiàtica. “He vingut a donar postres a la gent. Tenim pastisseria tradicional i també exòtica pels més atrevits”, explica.

Durant les primeres hores de la fira, la de Santa Coloma de Gramenet va estar més tranquil·la. “A primera hora i durant l’hora de dinar la gent no ve. És normal. Cap a la tarda ja ve més de gust provar el dolç”, afirma. Sobre el vermut, l’Irene ho té clar: “L’ambient que estem veient crec que és la clara resposta que és així”.

“Veig molt més interès per part de la gent”

Parlar de vermut a la província de Barcelona és parlar de la marca Antich. Diverses generacions després del primer vermut Antich, el Ramon manté viva la tradició familiar. “Tenim el primer vermut de Barcelona. Va començar el meu rebesavi el 1850 i després d’un parèntesi de trenta anys, vam tornar el 2021”, explica. Per al barceloní era la primera vegada al Vadevermut. “No havíem vingut mai i ens està sorprenent molt l’ambient. Sabíem les xifres que tenia la fira a Barcelona i érem una mica escèptics sobre com aniria a Sabadell, però està anant molt bé”.

La parada del Ramon, sempre plena, ofereix tres tipus de vermut: 2021 el jove, 2022 el reserva i 2023 el blanc. “Els crítics el tenen molt ben valorat i hem guanyat diversos premis, entre ells el millor de Catalunya”. Sobre el retorn del vermut, Antich veu “molt interès per part de la gent” i fins a cert punt es mostra “sorprès per la rebuda” de la beguda a Sabadell.

“No tinc gaire coneixement sobre el tema, la veritat”

L’Ivan proposa un ‘foodtruck’ bastant original. El ‘Pork Fiction’, especialitzat en ‘pulled pork’ ofereix patates i quatre entrepans amb els noms dels actors protagonistes de la pel·lícula Pulp Fiction: els assistents podien tastar l’Uma Thurman, el John Travolta, el Samuel L. Jackson i el Bruce Willis. “M’agradava molt la pel·lícula i vaig fer el joc de paraules amb el ‘pork’. A partir d’aquí, el nom dels entrepans va venir sol”. L’originalitat de la idea provoca molta expectació entre la gent quan ho descobreix. “Quan ho descobreixen sempre volen fer fotos”.

El de Castelldefels era novell a la del vermut, però experimentat en les fires. “Anem per tot Catalunya”, afirma. Sobre si el vermut ha tornat per quedar-se, l’Ivan no ho té clar. “No tinc gaire coneixement sobre el tema la veritat”, diu rient. “Veient l’expectació que ha creat avui, sembla que a la gent li agrada”, afegeix.

“Agrada i es nota”

Un dels aperitius que més gent aglomerava durant la fira eren les empanades argentines. El Jorge Asse va venir des del país sud-americà fins a Barcelona per vendre el seu menjar. “Fem empanades casolanes de veritat, per això la forma de cadascuna és irregular. A Sabadell hem portat set sabors diferents, però a la tenda en tenim més”, explica. Per al propietari del negoci ‘Criollo’ va ser la primera vegada en anar a un esdeveniment fora de Barcelona. “Era una experiència nova per nosaltres i està anant molt bé. La gent és molt amable i agradable i ve amb moltes ganes de passar-s’ho bé”, afegeix.

A l’Argentina el vermut és més que una beguda. “Aquí a la gent li agrada i això es nota. Ha vingut molta gent i la majoria bevent vermut. Tot i així no desperta el furor que té al meu país on és una beguda molt típica”, assegura el Jorge.