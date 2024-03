La Policia Municipal de Sabadell, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra, han interposat un miler de multes de trànsit per excés de velocitat en una setmana. El dispositiu conjunt buscava intensificar els controls a la xarxa viària de la ciutat, especialment als punts amb més trànsit.

En concret, els agents van controlar entre dilluns i diumenge passat 9.862 vehicles, i van denunciar el 10,3%, 1.015 conductors. La majoria de les denúncies han estat per via administrativa i quatre, per via penal. Es considera un delicte quan el conductor excedeix 60 km/h de la velocitat màxima en vies urbanes i 80 km/h en interurbanes. Si la velocitat a una via de Sabadell és de 50 km/hora, quatre conductors a Sabadell hi circulaven a 110 km/h.

En total, a Sabadell van tenir lloc 1.282 accidents l’any 2022 –la majoria lleus–amb intervenció de la Policia Municipal: 35 van ser greus i dos mortals. En total, se’n van registrar un 4,23% més que l’any anterior. Els punts que van concentrar més accidents van ser la carretera de Barcelona, l’avinguda de Barberà, el carrer de Garcilaso, la carretera de Prats, ronda de Ponent, plaça d’Espanya, Rambla d’Ibèria i carrer de Bocaccio. Aquests punts concentren 44 sinistres i, dos d’ells, greus. Durant el 2023 s’han comptabilitzat tres morts en dos accidents de trànsit, a l’espera de les dades oficials.

A Sabadell, fonts municipals apunten que la causa de l’accident ha estat provocada pel mateix conductor: pràcticament quatre de cada deu casos (38,63 %), s’ha produït per una distracció. O per no haver respectat els senyals, la distància de seguretat, conduir sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues, excés de velocitat, i no respectar el pas de vianants o el semàfor.