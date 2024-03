Sabadell es situa tercera al rànquing d’altes empresarials entre els 47 Punts d’Atenció a l’Emprenedoria de Barcelona

L’Ajuntament de Sabadell se situa en el tercer lloc del rànquing dels 47 Punts d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) de Barcelona per haver facilitat la creació de 122 empreses (85 altes d’autònoms i 35 de societats) durant el 2023. D’aquesta manera es manté com un dels punts més actius segons l’anàlisi elaborat per la Diputació de Barcelona.

Com indica el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, “estem potenciant la marca Sabadell com a referent al territori per augmentar la capacitat d’atracció de noves empreses i aquestes excel·lents xifres confirmen la capacitat de Sabadell per ajudar a fer néixer i créixer nous negocis i donar resposta adequada al talent emprenedor local. La nostra voluntat és seguir treballant per estar al costat de les persones que volen fer realitat la seva idea de negoci, facilitant totes les mesures per a la creació de noves empreses a la ciutat”.

L’Ajuntament de Sabadell es va donar d’alta com a PAE a finals de 2014, fruit d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el govern espanyol. Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són oficines autoritzades pel Ministeri d’Indústria i Turisme, des d’on es realitza la tramitació de constitució de les formes jurídiques més habituals (autònoms, SL, etc.) de manera telemàtica i gratuïta. En aquests moments, des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i a l’Autònom de Sabadell (ctra. de Barcelona, 208 bis – Vapor Llonch), el Centre de Promoció Empresarial (c. de les Tres Creus, 236) i el Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (av. de Can Bordoll, 119) es poden gestionar telemàticament els tràmits de constitució i la posada en marxa, amb les diferents administracions implicades, segons el tipus d’empresa.

Això implica un estalvi de temps i permet donar-se d’alta com a empresari/a individual de manera immediata i constituir un societat mercantil en un període mig de 4 a 10 dies. Un altre avantatge d’aquesta plataforma és l’estalvi de desplaçaments i de nous interlocutors. El personal tècnic de l’Ajuntament de Sabadell que atén la persona emprenedora, assessorant-la en la maduració de la idea de negoci, pot tramitar l’alta d’activitat si es desitja. L’objectiu és facilitar i simplificar els tràmits de constitució de determinades formes jurídiques. Per poder ser atès a un PAE de Sabadell cal sol·licitar cita prèvia enviant un correu electrònic a [email protected].

Com afirma el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez “la capacitat per assessorar i donar suport de forma efectiva a tantes persones emprenedores demostra el nostre profund compromís amb el teixit empresarial i el desenvolupament econòmic de la ciutat”.