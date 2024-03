La segona temporada d’’Alexandra, la pirata’ porta 2.502 persones a la Faràndula

La reposició de l’espectacle Alexandra, la pirata s’ha saldat amb 2.502 nous espectadors per a aquest muntatge de la Joventut de la Faràndula que es va estrenar el maig passat i s’ha tornat a representar al Teatre La Faràndula de Sabadell en sis ocasions entre el 9 i el 17 de març. Comptant les persones que van veure el muntatge en la seva temporada d’estrena (3.318), la proposta suma ja 5.820 espectadors/es. Alexandra, la pirata encara es podrà veure en una tercera ocasió a La Faràndula, obrint la temporada 2024/2025 de la formació sabadellenca, és a dir, l’últim trimestre d’aquest any.

Amb text i musica de Keko Pujol —que també l’ha dirigit juntament amb Jèssica Martín— Alexandra, la pirata és una reflexió sobre la pèrdua de la memòria a partir del conte que un avi amb Alzheimer explica a la seva neta Alexandra. Amb la intenció de trobar una cura, l’Alexandra s’endinsa en un món màgic on, transformada en la capitana pirata Alexandra McBrain, lluitarà per vèncer el malvat bruixot Smoke, creador d’una poció que causa la pèrdua de memòria permanent als humans i que viatja pel món per escampar-la.

L’espectacle el protagonitzen Joana Berch, Llorenç Mañosa, Jèssica Martín, Xavi Salavert, Ivet Camunyes, Joan Monistrol, Marcel Castillejo i David Medina al capdavant d’un repartiment amb gairebé una cinquantena d’actors i actrius de totes les edats. La producció inclou coreografies de Montse Argemí de l’Escola de Dansa Bots.

Pinocchio, proper espectacle

Un cop superades les funcions d’Alexandra, la Joventut de la Faràndula prem l’accelerador per a l’estrena d’un nou espectacle. Es tracta de Pinocchio, un nou musical que parteix del conte original de Carlo Collodi protagonitzat per un titella que somia en convertir-se en un infant de veritat. Aquesta nova producció es podrà veure a La Faràndula en sis ocasions del 18 al 26 de maig. Amb text d’Oscar Rodríguez i coordinació general de Jordi Garcia, l’espectacle el dirigirà Llorenç Costa i incorporarà música de Xasqui Ten i coreografies de Montse Argemí.

Un dels trets més sorprenents de la nova proposta de la JF serà la seva escenografia, creada a partir de tècniques de mapping per l’artista sabadellenc Lluís Campmajó. Aquesta estrena s’inclou en els actes de Sabadell 2024 Capital de la Cultura Catalana. Arlet Torres (Pinocchio), Sergi González (Beppe Grillo) i Albert Mimó (Geppetto) encapçalen el repartiment.