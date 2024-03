El CE Sabadell perd Marcos Baselga durant un mes per una lesió a l’adductor

Castigat per les lesions. Marcos Baselga serà baixa les pròximes quatre setmanes després de confirmar-se una lesió a l’adductor de la cama esquerra. L’aragonès només va durar 23 minuts a Riazor, quan va tirar-se a la gespa amb evidents símptomes de dolor.

No està tenint gens de sort el davanter cedit pel Real Zaragoza aquesta temporada amb els contratemps físics. El 28 d’octubre va caure per primera vegada a Barreiro, davant el Celta Fortuna, amb una lesió muscular que el va tenir fora de combat gairebé un mes i mig. La seva reaparició va ser providencial, fent el gol de la victòria contra Unionistas a la Nova Creu Alta en els minuts finals. Però després de jugar al Reino de León davant la Cultural, va recaure de la lesió muscular i no tornaria fins a l’11 de febrer, a casa, en el Sabadell-Barcelona At.

A partir d’aquí, tindria un protagonisme irregular durant sis jornades i en les dues últimes Óscar Cano li va concedir la titularitat. Va celebrar el seu tercer gol de la temporada davant la Cultural a la Nova Creu Alta i dissabte passat, amb l’absència de Vladys, va ser de la partida a Riazor, on va patir la seva tercera lesió. Fins ara ha disputat 828 minuts repartits en 18 duels, una xifra que contrasta amb els 35 partits que va jugar a les files del Calahorra el curs passat, on va marcar un total de dotze gols en un equip que acabaria baixant a Segona Federació.

Ara li tocarà un nou procés de recuperació i es perdrà l’inici del tram final de la lliga: Arenteiro, Fuenlabrada, Teruel i Osasuna Promesas. Podria tornar, si tot va bé, amb la visita del Cornellà a la Nova Creu Alta. Aquest dissabte (20 h) contra l’Arenteiro, podrà tornar Vladys després de complir sanció, però cau David Astals per acumulació de targetes.

D’altra banda, el club també ha informat de la lesió del jove defensa del filial, Nacho Bonet, amb dinàmica del primer equip, que pateix un trencament al recte anterior del quàdricsp de la cama esquerra i pot estar un mes i mig de baixa.

El Sabadell del segle XXI, a la Cambra de Comerç

Aquest divendres, la Cambra de Comerç organitza una conferència que tindrà com a gran protagonista el Centre d’Esports Sabadell, amb la participació del president Pau Morilla–Giner i l’accionista americà Adam Rothstein, qui en els últims mesos ha tingut una participació molt activa en la faceta econòmica del club. De fet, a títol individual es pot considerar l’accionista majoritari.

De totes maneres, la trobada girarà sobre com hauria de ser el Centre d’Esports del segle XXI, lligat a la plataforma d’entreteniment com a un nou model de negoci. Obrirà l’acte el president de la Cambra, Ramon Alberich, a la Sala de Ple de l’entitat sabadellenca.