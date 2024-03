2032, l’any de l’adeu de l’amiant? “És inassumible”

La Covid, la crisi de subministraments, els conflictes bèl·lics, la sequera i ara l’obligatorietat de retirar l’amiant. El sector empresarial encadena una nova ‘crisi’ que haurà de resoldre abans del 2032, seguint les directrius de la Unió Europea, que ha fixat per d’aquí a vuit anys –2028, als edificis públics– l’erradicació d’aquest material nociu per a la salut a edificis, empreses i construccions.

Aquest dimecres, la Cambra de Comerç, a través del president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport, Pere Puig, en el marc del tret de sortida de la legislatura de la comissió que presideix, ha manifestat la seva preocupació per una qüestió que pot provocar, novament, una pèrdua de competitivitat per al teixit empresarial: “Hi ha quatre milions de tones d’amiant encara per retirar a Catalunya. Els terminis són inassumibles i la magnitud d’aquesta qüestió, sumats al retard normatiu, perjudica l’estratègia a seguir d’una empresa”, ha assegurat amb rotunditat l’empresari sabadellenc, Pere Puig.

Davant una vintena d’empresaris del sector, i amb la presència del director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, l’entitat presidida per Ramon Alberich ha traslladat al representant de l’administració pública en aquesta matèria la necessitat d’aprovar la llei que reguli la gestió i la posterior retirada de l’amiant, ara en standby per a les eleccions del pròxim 12 de maig.

“Compartim la preocupació de l’empresariat. Des del Govern tenim la voluntat de posar totes les eines necessàries per complir amb Europa. Tenim entrebancs, però davant d’una pedra en el camí, intentem superar-la. No tenim la bola de cristall, però estem en la línia de complir amb les exigències”, ha defensat Paraire, preguntat sobre si Catalunya faria els deures l’any 2032, mentre, paral·lelament, reconeixia que “hem rebut sol·licituds per a la retirada d’amiants de 121 milions d’euros, i tenim una mancança de 70 milions per cobrir. No tenim pressupostos del 2024 a Catalunya ni a l’Estat espanyol.Haurem de fer enginyeria pressupostària”.

Mà estesa

Durant la trobada, també s’ha posat sobre la taula la falta d’un marc regulador i d’ajuts econòmics que ajudin a fer una substitució “molt costosa, i que en alguns casos, demana reforçar l’estructura d’unes naus que no poden suportar, per exemple, la instal·lació de plaques solars”, ha recordat Puig.

Davant d’aquest escenari, la Cambra ha traslladat al director de l’Agència de Residus de Catalunya la posada en marxa d’un pla Renove de sostre industrial, que contribuiria a la retirada de l’amiant i que “acabi amb el barraquisme industrial”.

Finalment, la Cambra ha demanat un enfocament més col·laboratiu entre la Generalitat i les Cambres de Comerç perquè puguin formar part de la comissió per a la gestió i retirada de residus, “siguem un dels interlocutors rellevants per trobar solucions equitatives i sostenibles que permetin reduir l’impacte ambiental i contra la salut pública, sense posar en perill l’estabilitat econòmica de la regió”.

Per la seva part, Peraire ha recordat que malgrat l’escenari polític actual, les polítiques en aquesta matèria continuaran endavant, independentment del govern que arribi a partir de la segona quinzena de maig.