Poca gent pot conèixer millor Sabadell que el Paco Martín. Ha rodat pels nostres carrers quilòmetres i quilòmetres, de nord a sud, d’est a oest. El seu taxi custodia milers i milers de converses: algunes banals, d’altres, molt més profundes. “Som psicòlegs i taxistes. El que és més maco de la meva professió és el contacte amb les persones, cada dia aprenc una cosa nova”.

En la seva trajectòria professional, ha viscut anècdotes de tota mena: des d’acompanyar un home al cementiri perquè no enterrés sol el seu pare, fins a perseguir un cotxe –al pur estil Steven Spielberg– perquè una clienta li ho va demanar. “La gent s’obre, confia. Es desfoga durant el trajecte. I això em fa descobrir les persones, com pensen, les seves inquietuds…”, afegeix.

Martín, també president de l’associació Taxis Catalunya de Sabadell des de fa 15 anys, explica que va ser el primer taxista de la ciutat en comprar un navegador, a principis de segle, una màquina que funcionava amb un disc, molt més rudimentària de les que imaginem avui dia. Aleshores li va costar 500.000 pessetes, uns 3.000 euros. “Quan anava a Barcelona, em sabia tan greu perdre’m… que vaig optar per deixar els mapes i instal·lar-me un navegador”, recorda.

També va ser pioner a la ciutat a instal·lar una màquina per pagar amb targeta, un TPV, quan allò era pràcticament anecdòtic: tothom viatjava amb metàl·lic a les butxaques. “Com ha canviat la cosa!”, diu. Martín exposa que sempre ha estat un amant de la tecnologia, i ho ha traslladat a la seva professió.

La seva faceta professional també passa per la protecció a qui ho necessita. Ha cursat formacions contra la violència masclista i sexual per assistir a les víctimes en cas de necessitat. “Per sort, mai m’he trobat en la situació”, expressa. Però al seu taxi consta tota la informació per a les possibles víctimes. “Els taxistes estem als carrers, i poden comptar amb nosaltres en cas d’emergència”, exposa.

Una mirada a la sostenibilitat

Martín té molt clar que el seu gra de sorra contribueix. Va optar per comprar un Tesla (el segon taxista a Sabadell en fer-ho) que, a banda de l’estalvi econòmic en benzina, no deixa cap rastre contaminant. Cada cent quilòmetres –si carrega a casa– pot consumir dos euros. I no deixa petjada ambiental. “Tot suma”, conclou.