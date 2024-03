El teu defensor: “El fanal està malmès pels orins”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

Veïns de Can Puiggener reclamen que es repari un fanal que està corroït i “podria caure”. L’Ajuntament assegura que no hi ha risc, tot i que ja s’ha previst la substitució d’aquest fanal de forma immediata.

“L’han de substituir”

Joan Garcia, veí de Can Puiggener i lector del Diari, ha contactat amb El Teu Defensor per a advertir d’un fanal que es troba en mal estat a causa de la corrosió provocada pels orins de gossos. El veí tem que aquest fanal pugui caure, tot i que fonts municipals descarten aquesta possibilitat.

El fanal es troba al carrer de Ramon Jovè número 4, que correspon al llano de Can Puiggener. En aquest sentit, reclama a l’Ajuntament la seva substitució “immediata” per evitar un ensurt.

D’altra banda, l’Ana Garcia, veïna del carrer, carrega contra l’incivisme de la gent: “No podem permetre fer malbé el mobiliari públic, és responsabilitat de tots mantenir el barri en les millors condicions”, apunta. D’altra banda, també reclama més rigidesa contra els comportaments incívics o vandàlics. “Cal que la Policia hi estigui més a sobre”, considera.

“Es reposarà en els pròxims dies”

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament per fer arribar-li la denúncia veïnal i fonts municipals garanteixen que “està prevista la seva substitució en els pròxims dies”, quan arribi la nova estructura. En aquest sentit, sostenen que l’estabilitat del fanal no està compromesa i, per tant, no hi ha risc que caigui.

Així i tot, accedeixen a canviar l’estructura per “evitar un major deteriorament”. Així doncs, “es procedirà a la seva substitució quan arribi la nova unitat, prevista en els dies vinents”.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell ha començat a sancionar conductes de les persones propietàries de gossos que no respectin l’espai públic, d’acord amb les obligacions recollides en l’Ordenança Municipal de Benestar Animal. L’article 15 i 18 de l’ordenança municipal estableix les obligacions que cal seguir per una tinença responsable i respectuosa amb l’entorn.

Les més importants són evitar embrutar l’espai públic i recollir excrements o netejar les miccions. En cas d’incompliment, i en funció de la gravetat de la infracció, les denúncies poder comportar sancions a partir de 100 euros, però poden anar fins als 400. El Diari continuarà fent seguiment d’aquest cas i informarà de les novetats que se’n derivin.