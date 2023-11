Fins a 400 euros de multa per als propietaris de gossos incívics

L’incivisme tindrà impacte en la butxaca de la gent. L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat que començarà a sancionar aquelles conductes de les persones propietàries de gossos que no respectin l’espai públic i dificultin la convivència, d’acord amb les obligacions recollides en l’Ordenança Municipal de Benestar Animal. Des de mitjans de setembre es va activar una campanya de civisme relacionada amb la tinença d’animals que fins ara ha estat informativa, però que a partir d’aquest divendres passa ja a denunciar les infraccions i sancionar-les.

Fase sancionadora

A partir d’ara es començarà amb el procediment sancionador que implicarà la interposició de denúncies a les conductes incíviques. L’article 15 i 18 de l’ordenança municipal estableix les obligacions que cal seguir per una tinença responsable i respectuosa amb l’entorn. Les més importants són evitar embrutar l’espai públic i recollir excrements o netejar les miccions.

També cal seguir especialment la norma de portar les mascotes lligades i degudament identificades per poder localitzar-ne el titular; obeir les indicacions dels rètols informatius relatius als animals i evitar la seva presència en les àrees i zones d’esbarjo infantil.

En cas d’incompliment, i en funció de la gravetat de la infracció, les denúncies poder comportar sancions a partir de 100 euros, però poden anar fins als 400. Així, hi haurà patrulles destinades específicament al compliment de la normativa sobre tinença d’animals.

Conscienciació ciutadana

Durant la fase informativa s’han instal·lat onze carpes informatives repartides per la ciutat, on es van distribuir diferents fulls amb informació per explicar les normes de convivència a l’espai públic segons l’ordenança municipal i les principals novetats de la Llei 7/2023 de Benestar Animal. També es van repartir bidons per omplir d’aigua i netejar els orins de les mascotes a la via pública.

bPer reforçar la tasca de sensibilització i informació de les carpes, agents cíviques municipals han cobert a peu diferents barris de tots els districtes de la ciutat. S’han encarregat, també, de distribuir fulls informatius, així com kits amb bosses de recollida i bidons d’aigua. En total s’han repartit 1.300 kits.

Campanya “Si ho fas bé, tot encaixa”

La campanya de civisme forma part d’una campanya més àmplia que porta per lema “Si ho fas bé, tot encaixa”, dins la qual la convivència i el civisme són un puzle format per diferents peces.

En aquest cas, una de les peces afectaria a l’àmbit de la tinença responsable d’animals, però hi ha d’altres com per exemple la relacionada amb el soroll, de cara a fer compatible l’activitat als carrers i el dret al descans del veïnat.