“Hi ha vandalisme a Covadonga, cal més policia”

Un grup de veïns de Covadonga denuncien diversos incidents a la confluència entre la Gran Via i el carrer de Ripoll. Veïns del barri assenyalen que un grup d’individus s’haurien instal·lat a un solar abandonat i haurien provocat incidents i problemes de convivència. És per això que reclamen un increment de la presència policial a la zona, en concret durant les nits.

“Al túnel de la Gran Via hi ha gent que fa les seves necessitats. Algunes nits hi ha crits i discussions”, lamenta la Mireia D., veïna del barri. Han decidit reclamar a l’Ajuntament una major presència policial a través d’una instància. “Necessitem més control a la zona, pràcticament no veiem policies”, demana la Laura Morales, també veïna de la zona. “Hi ha un grup de persones que generen baralles continuades, problemes de seguretat ciutadana i insalubritat”, exposa l’I.F. “Van calar foc a un solar, hem de frenar la delinqüència”, demana.

Els veïns de la zona apunten un punt concret com a focus del conflicte: un solar abandonat on s’hi ha instal·lat “un grup de persones conflictives”. Un escenari, però, que l’Ajuntament no ha pogut comprovar: “S’han fet controls per veure si hi ha alguna situació d’infrahabitatge i no s’ha pogut identificar ningú”, sostenen fonts municipals.

Però els veïns han documentat a l’Ajuntament amb fotografies aquesta situació irregular. En aquest sentit, l’Ajuntament assegura que “es continuarà intentant identificar aquestes persones”. Així mateix, les mateixes fonts asseguren que s’incrementarà el patrullatge policial “per evitar incidències” i defensen que “el túnel es neteja diversos cops per setmana amb escombrat manual i amb maquinària”.

El 2,2% dels delictes de Sabadell

El barri de Covadonga, però, no ha estat la zona on la Policia Municipal ha hagut d’intervenir més: l’any 2022 –les darreres dades disponibles de la Policia Municipal de Sabadell– es van detectar 266 delictes a aquesta zona, el que representa el 2,2% del total a Sabadell.

La majoria dels delictes (211) eren contra el patrimoni – robatoris, furts…–, i, a molta distància, contra les persones (36), la seguretat viària (8) o l’ordre públic (4).

La zona de Sabadell on es van detectar més delictes va ser el Centre, que n’acaparava el 14,42%; seguit de Gràcia (12,5%), la Creu Alta (10,4%), l’Eixample (6,2%), la Concòrdia (5,8%), la Creu de Barberà (5,5%).