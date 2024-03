Acord per millorar l’estat dels polígons de Sabadell

El govern de Sabadell i el grup de l’oposició En Comú Podem han arribat a un acord –es ratificarà aquesta tarda, en el Ple– per afavorir la dinamització dels polígons d’activitat econòmica (PAE) de la ciutat, a través de la moció promoguda per la formació lila, després de detectar el neguit dels empresaris per continuar desenvolupant la seva activitat econòmica.

Aquest dilluns s’han presentat els acords, amb la presència del tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas; el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, i del portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena. La moció, que neix amb l’objectiu de “reindustrialitzar” Sabadell, s’estructura en quatre grans eixos –elaborar un Pla Director, mobilitat, tecnologia 4,0 i sostenibilitat–, on els PAE del Sud-oest, amb la futura posada en marxa del Portal Sud, i el de Can Roqueta, centren les mirades. “És una moció, valenta, treballada, amb acords transversals de diverses formacions polítiques, empresaris, sindicats, i que també incorpora esmenes d’ERC, amb el repte que Sabadell recuperi l’impuls industrial, i no només sigui una ciutat centrada en el sector terciari”, ha assegurat Mena.

En concret, els deu acords inclouen: dur a terme un pla anual de seguiment d’inversions i manteniment i neteja en els Polígons d’Activitat Econòmica amb l’objectiu de donar resposta a les principals mancances actuals, millorar l’espai públic i activat el sol industrial; elaborar un Pla Director de PAE, consensuat amb la Taula de Desenvolupament i que cerqui subvencions de la Generalitat; consensuar a la Taula de Desenvolupament un Pla d’Acció concret pel polígon del Sud-oest i encarregar a l’empresa municipal Promoció Econòmica un acompanyament a les empreses, especialment a les pimes. “Des de l’Àrea Econòmica ens comprometem a elaborar el Pla Director dins del marc d’aquest mandat, en col·laboració amb la Taula de Desenvolupament. Aquest instrument ens fixarà una visió del parc industrial i econòmic de la ciutat, i de com podem abordar el futur, així com facilitar l’arribada d’empreses innovadores amb llocs de treball de qualitat”, ha assegurat Lluís Matas.

Els altres cinc acords inclouen garantir la connexió a tots els polígons a través del transport públic i estudiar amb TUS millores en les línies que passen pels PAE pel que fa a freqüència de pas; facilitar la instal·lació de punts de recàrrega propis de les empreses i ampliar la xarxa de carrils bici; el suport a la implantació i gestió de les TIC i de les tecnologies 4.0; impulsar projectes de gestió de residus als PAE; promoure mesures per a favor la sostenibilitat –instal·lació de plaques fotovoltaiques–; i garantir que el pla de màrqueting previst inclogui mesures de promoció dels PAE. “Som una ciutat dinàmica, innovadora i oberta a les noves inversions. Aquesta dinamització forma part de l’ADN del govern municipal, i per això fem realitats infraestructures cabdals com el portal Sud i reclamem la Ronda Nord”, ha afegit Rodríguez.

Precisament, sobre l’anhelada infraestructura per uns i rebutjada per altres, Mena ha afegit que “amb la Ronda Nord no ens posarem d’acord, i per al projecte del riu Ripoll, també tenim diferències, que les abordarem a la modificació del pla general, com també amb l’aposta que ha fet la ciutat les darreres dècades en l’aposta per a la reindustrialització”.