Monòlegs contra el tabú: ‘Perfectamente Im-perfectos’ arriba a Castellar

La Sala de Petit Format de l’Ateneu de Castellar acollirà l’espectacle de monòlegs Perfectament Im-perfectos el dimarts 9 d’abril, amb motiu de la proximitat del Dia Mundial del Parkinson, que se celebra cada 11 d’abril.

La proposta, que tindrà lloc a les 19 hores, és un xou d’stand up comedy que porten a terme vuit humoristes catalans afectats per malalties cròniques. Així, l’espectacle gira al voltant de patologies com el Parkinson, l’epilèpsia, la distròfia neuromuscular o els trastorns mentals i de l’estigma social que tenen associat, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquestes patologies per, precisament, trencar aquests estigmes i tabús.

La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Diversitat Funcional, també pretén ser un referent per a aquelles persones que estiguin en procés d’acceptar un nou diagnòstic, ja que és molt habitual que al principi es tendeixi a amagar la malaltia per por del rebuig.

Des que es va estrenar a finals de 2022, el projecte, que ha revolucionat l’escena de la comèdia alternativa de Barcelona, ha arribat a més d’un miler d’espectadors.