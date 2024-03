El PIB per habitant creix més d’un 15% a Sabadell

L’any 2012, el PIB per habitant de Sabadell se situava als 20.000 euros. Segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), del passat 2022, el producte interior brut per sabadellenc s’ha enfilat fins als 25.300 €, un 15,5% més que l’any 2018 i quatre punts per sobre al tancament de l’any de la pandèmia (2020). En relació amb el PIB de la ciutat, el creixement ha estat més notori (18,2%), passant dels 4.601.600 milions d’euros, del passat 2015, als 5.431.500 del 2022, moment en què a Sabadell residien 215.760 habitants, per als 207.814 de fa nou anys.

La pandèmia i els seus efectes derivats han passat a la història i l’economia sabadellenca guanya múscul, respecte, per exemple, a la cocapital del Vallès Occidental, Terrassa, però encara per sota la mitjana catalana –34.381 euros–: el creixement terrassenc del PIB ha estat del 8,2% en el període 2018-2022, i el producte interior brut per habitant, segons dades d’Idescat, se situava als 25.200 euros (+5,43%, en cinc anys –2015-2022–). Malgrat que la tendència a la ciutat és positiva, Sant Cugat, amb menys de la meitat de la població que Sabadell, va tancar el 2022 amb un PIB superior al de la ciutat (0,61%). Una població, la santcugatenca, amb el producte interior brut per habitant més alt del Vallès 57.300 €.

Entre les capdavanteres

Sabadell se situa entre les poblacions amb més de 200.000 residents que disposa d’un producte interior brut per habitant més elevat, per davant de Terrassa i Badalona, que malgrat ser la quarta població amb més densitat de població, tanca el top 5, amb un PIB per habitant de 21.600 €, segons l’avanç de les dades d’Idescat. L’Hospitalet, amb un PIB de 6.903.100 milions d’euros (26.100 € producte interior brut per habitant) i Barcelona que va generar 83.415,9 milions d’euros, xifra que representa gairebé un terç del PIB de Catalunya (30,8%) l’any 2022 –PIB per habitant de 51.200 euros–.