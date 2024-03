Retiraran l’amiant a cinc escoles de Sabadell: “Tornem a perdre el casal d’estiu”

Educació farà efectiva la retirada de l’amiant a cinc centres educatius de Sabadell aquest estiu. Concretament, se substituiran les cobertes de fibrociment de les escoles Ribatallada, Samuntada, Juan Ramon Jiménez, Roureda i Floresta. Una qüestió que el curs passat va aixecar molta polseguera, ja que a última hora la Generalitat va posposar les obres, encara que s’havia compromès a iniciar-les durant l’estiu de 2023. La decisió va despertar la indignació i l’enuig de les comunitats educatives dels centres afectats, que en alguns casos havien fet mans i mànigues per deixar-ho tot enllestit abans del 22 de juny perquè les obres poguessin començar de forma immediata sense docents encara treballant a l’escola.

Dels sis centres on s’havia d’actuar, només es va realitzar el desamiantatge de l’escola Arraona –i de forma parcial– i es van aparcar els treballs a la resta de centres perquè el concurs per licitar les obres va quedar desèrtic, com va justificar Educació a les direccions de les escoles en una carta. “Creuarem els dits perquè treguin l’amiant aquest estiu i no es torni a cancel·lar”, apunta Gemma López, vicepresidenta de l’AFA del Ribatallada, que detalla que les famílies ja han rebut la confirmació d’obres i n’estan al cas. Les famílies celebren que per fi es posarà punt final a aquesta lluita històrica.

Dos anys sense casal d’estiu

Com que el procés per retirar l’amiant és tòxic i requereix que l’escola quedi buida, els centres en qüestió es veuran obligats a suspendre el casal d’estiu. “No podrem oferir ni ‘minicasal’ perquè no tenim data d’inici i final d’obres i l’Ajuntament no ens pot cedir l’espai”, lamenta David Segura, president de l’AFA de l’escola Samuntada. Segura explica que “s’està fent xarxa entre les famílies” i que s’han posat en contacte amb les escoles Enric Casassas i Creu Alta –no afectades per l’amiant– per participar del seu casal d’estiu. Ara bé, el portaveu de les famílies remarca la necessita que “l’Ajuntament instal·li les zones d’ombra necessàries per a poder tenir tal quantitat important d’infants al pati d’aquestes escoles en unes condicions segures”.

“Aquest serà el segon curs sense casal d’estiu a l’escola arran d’aquesta casuística”, recorda la vicepresidenta de l’AFA del Ribatallada. Amb l’agreujant que l’any passat el casal va perdre’s en va, ja que les obres no es van acabar realitzant. “Com el curs passat, farem un recull de casals propers a l’escola per a facilitar la recerca a les famílies, tot i que ja en tenen de referència de l’any passat i facilita les coses”, afegeix López.

Encara quedarà amiant localitzat

Les obres contemplen eliminar íntegrament la uralita d’algunes escoles, però en altres quedarà localitzada en alguns punts. A les escoles Roureda i Floresta de moment no es retirarà el fibrociment de l’edifici del gimnàs; i a l’escola Juan Ramon Jiménez quedarà pendent l’habitatge del conserge i l’edifici d’obra vista. El desamiantatge s’ha anat fent de forma esglaonada en alguns centres, per exemple a l’escola Roureda, on ja es van retirar les plaques considerades més perilloses, com aquelles que rebien constantment cops de pilota i podien alliberar partícules tòxiques amb més facilitat.

A l’escola Samuntada també tindrà lloc una adequació de l’espai de menjador. Les famílies van alertar en un comunicat que amb la nova línia d’I3 que s’obrirà el curs vinent “les mancances del centre es faran més evidents”. Sobretot al menjador, deien, on “dinen cada dia prop de 200 persones amb necessitats diverses”.