FOTOS | El mític ‘rellotge del Tolrà’ torna a Can Pèlags

Des de fa una mica més de dos mesos, el mític rellotge de sol, conegut popularment com ‘el rellotge del Tolrà’, ja torna a ser a la masia de Can Pèlags, en l’espai del Ranxo. L’icònic element portava més de tres dècades guardat a l’Arxiu d’Història de Castellar, després que fos rescatat quan la masia no estava habitada.

“Estic encantada d’haver-lo recuperat aquí. Sempre que es pugui, cal mantenir el patrimoni castellarenc”, explica La Francesca Clusellas, actual propietària de la masia. De fet, ella mateixa precisa que ha ubicat el rellotge de sol en un lloc una mica diferent d’on era originalment -abans, a la Vinyeta-, perquè pugui lluir més. “Està a la cara nord. En un primer moment hi havia un arbre que li feia ombra, però vam decidir trasplantar-lo perquè pugui marcar les hores des que comença el dia fins que es pon el sol”, detalla ella mateixa, que va adquirir la masia l’any 1994.

Poc temps abans, fa més de tres dècades, l’historiador castellarenc Albert Antonell, acompanyat de Joan Tordera, van recuperar el rellotge, portant-lo fins a l’Arxiu d’Història de Castellar. Des de l’entitat exposen que era una figura que es trobava en un pati interior, sense un espai propi que el potenciés. De fet, durant molt temps s’ha esperat a decidir el seu destí, per tal d’assegurar-ne la preservació i que el lloc on es col·loqués no provoqués danys en l’estructura. Les obres en aquest espai de l’edifici han acabat accelerant el restabliment al Ranxo.

L’element va ser encarregat per Josep Maria Tolrà -d’aquí el nom amb el qual va acabar sent batejat-, qui va fer construir el Ranxo, la part de Can Pèlags on es trobava el rellotge. “Ho marca tot! I això només ho podia demanar a algun expert. Algú que conegués molt bé com funciona el tema”, destaca Antonell sobre el seu prestigi. “Sabíem que tenia un valor molt gran i vam voler preservar-lo”, rememora sobre la recuperació.

El rellotge és de granit i és ple de detalls que el converteixen en un símbol de Castellar. Té 1,70 metres per 1,70 metres i 2 centímetres de gruix. Consta d’un peu, una taula i la llosa pròpiament del rellotge, amb diferents inscripcions encara visibles. Des d’aquest any, aquesta joia ja descansa en el lloc on va dictar la primera hora.