Cristóbal Garrido (47 anys) s’ha convertit en una figura global, sense perdre les seves arrels a Sabadell, com ell mateix reivindica. En els darrers temps, Sharonne l’ha catapultat a una nova dimensió. “No he parat. Ha sigut un degoteig constant d’activitats, fent molta tele”, analitza.

L’enamorament amb el món de la interpretació i el personatge perdura. Amb uns fonaments molt sabadellencs. “Porto tota la vida dedicant-me a això. Des que vaig sortir de l’escola de teatre que hi havia al carrer de Sant Joan de Sabadell amb 18 anys. Quan en tenia 14, vaig veure al Diari de Sabadell que s’obria una escola de teatre. Vaig anar-hi i estava encara en obres. Em vaig apuntar a la llista i em vaig convertir en el primer alumne de la primera escola de teatre de la ciutat, que es deia Trama Expressió. Ho portaven tres dones emprenedores de l’època”, repassa sobre els seus inicis.

Una agenda plena

La majoria d’edat va obrir la porta a noves aventures, sempre amb el teatre com a fil conductor. “Vam fer la nostra pròpia companyia, sorgida d’aquí. Es deia Les Calígules. El primer espectacle el vam portar a Tàrrega i després vam fer el salt recorrent Alemanya, Anglaterra, Escòcia, França, Espanya… Fèiem teatre de cabaret, però també molt espectacle de carrer”, narra sobre els seus orígens. “Va ser la meva escola. La meva graduació”, rememora.

Ara, està a punt de tornar al Teatre Condal, el pròxim 2 d’abril. El 22 serà a la Latina de Madrid i el 6 i 7 de juny a Bilbao. L’espectacle All Stars ha internacionalitzat Sharonne, el seu alter ego. “És un concert teatralitzat, que és on més m’acosto al lloc d’on vinc”. Fins ara, ha sigut un èxit total. “Molta gent m’ha dit que sempre que ho faci tornarà. És un xou amb una posada en escena senzilla. Però a mi m’agrada molt moure’m entre el públic i crear aquest vincle”, explica sobre com sent la seva professió.

El gran salt

A ‘Tu cara me suena’ va mostrar-se per primera vegada com a Cristóbal. Allà es va confirmar com a transformista, de la mà de Sharonne. “M’agradava molt mantenir la màgia del personatge. Però també has d’evolucionar”. Les seves aparicions li han obert la porta en l’univers televisiu i el món de l’espectacle més mediàtic, amb el reality Drag Race com un altre dels punts àlgids. “Fer de Sharonne és el canal que he trobat per transmetre el meu missatge. Però m’encanta fer tota mena de personatges”, explica sense tancar cap porta.

View this post on Instagram A post shared by Sharonne (@hellosharonne)

En realitat, el Cristóbal és un actor de vocació. “Quan vaig començar a fer de transformista, vaig trobar una via paral·lela per poder viure actuant, que és el que volia. M’és igual fer de cambrer fals, que estar a una sèrie amb un personatge fascinant. Jo vull actuar. És el que m’ha apassionat sempre”, relata. La passada Festa Major de Sabadell va fer un petit tastet. Però en vol més. “Hem proposat fer l’All Divas a Sabadell. És la meva ciutat. On he nascut, on tinc la família, els amics i les primeres experiències. Sempre dic que soc un sabadellenc orgullós. I m’agradaria fer el xou a la meva ciutat. No és impossible”, avisa amb el seu contagiós somriure.