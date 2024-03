Quatre empreses vallesanes obren una filial a l’exterior durant el 2023

Un total de 32 empreses catalanes han completat l’obertura o adquisició d’una filial durant el 2023 amb el suport del Govern per mitjà d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. Entre la trentena d’empreses, quatre d’elles son vallesanes –Chemipol (Terrassa), Novolux Lighting (Santa Perpètua de Mogoda), Circontrol (Viladecavalls) i Kymos (Cerdanyola del Vallès)–.

En concret, les filials obertes a l’estranger s’ubiquen a la Xina (Chemipol), als Estats Units (Novolux Lighting), Itàlia (Circontrol) i Corea del Sud (Kymos). La línia d’ajuts a la multilocalització va obrir la seva primera convocatòria l’any 2023 amb l’objectiu de facilitar la implantació de les empreses catalanes a qualsevol país del món a través de la creació o l’adquisició de filials. En total, 32 empreses han rebut fons per cobrir el 50% de la inversió per a un import màxim de 30.000 euros per projecte. Imports que han pogut destinar a partides com la de personal, el lloguer d’espais o la contractació d’assessors o auditors.

Segons les dades de l’últim informe ‘Directori d’empreses a Catalunya amb filials a l’estranger’, elaborat per ACCIÓ, són més de 3.000 les empreses matrius catalanes establertes a l’exterior, amb una presència que supera les 8.300 filials. Portugal, els Estats Units i Mèxic són els països amb una major concentració d’empreses filials catalanes.