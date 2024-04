Anna Belmonte redescobreix Lorca al Teatre Principal

L’artista Anna Belmonte estrenarà l’espectacle Lorcura al Teatre Principal, divendres a les 20h, dins del Cicle de Cambra de Joventuts Musicals de Sabadell. Acompanyada de Marco Mezquida, un dels pianistes més actius del panorama musical estatal, oferirà un espectacle complet i híbrid entorn del gran poeta Federico García Lorca. Cantarà fusionant el clàssic i el jazz, fins i tot acostant-se al flamenc. I hi haurà també una part en què recitarà poemes.

Hi haurà improvisacions en directe i, a més, l’artista s’estrenarà com a compositora i com a il·lustradora. Serà una “proposta molt personal i arriscada”, avança Belmonte. Alhora, vol que sigui un espectacle “trepidant i commovedor”.

Belmonte ha creat composicions musicals des de zero a partir del Romancero Gitano de Lorca. Les combinarà amb harmonitzacions que el poeta va fer i alguns arranjaments de les Canciones españolas antiguas.

Per altra banda, la presència de Marco Mezquida aportarà nivell a l’espectacle. “És un gran músic amb una gran creativitat. Ens entenem molt i sempre aporta idees que sumen. Ha entès a la perfecció la meva idea musical”, explica l’artista.

I per què Lorca? Belmonte no només es va deixar captivar per la seva poesia, sinó també per la seva ànima de “gran comunicador, excepcional i multidisciplinari”. I és precisament aquesta darrera faceta, la de dominar múltiples arts, la que Belmonte admira profundament de Lorca.

Per tot plegat, l’artista buscarà que el públic del Teatre Principal rebin “Lorca des del seu prisma” i que, “tant si en són amants com si no, no surtin indiferents” després de presenciar Lorcura.

Hugo Wolf

La programació de la temporada de Joventuts Musicals continuarà amb un concert de la soprano Èlia Farreras, el baríton Albert Cabero i la pianista Montserrat Cabero, al Saló del Teatre Principal, el 24 d’abril.

El concert estarà format per una selecció de cançons del compositor austríac Hugo Wolf, recollides en dos llibres de 46 poemes italians anònims, traduïts a l’alemany per Paul Heyse.

L’amor, l’humor i la sàtira conformen la temàtica d’aquestes obres cabdal del repertori germànic de lied, escrita originalment per a soprano i baríton.

Paral·lelament, Joventuts ofereix sessions de didàctica musical al Gremi de Fabricants. Per exemple, el matemàtic Juanje Donaire serà l’encarregat de dirigir una sessió, el 9 d’abril. El musicògraf i historiador de l’art Albert Ferrer Flamarich n’oferirà una altra, el 7 de maig, titulada Victòria dels àngels, la dama de la cançó.