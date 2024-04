Com ha de ser la Rambla del futur?

La Rambla de Sabadell és un dels principals punts que formen l’eix central que ressegueix la ciutat de nord a sud. El seu futur, però, està estrictament lligat al que passi al seu voltant, tant al passeig de la Plaça Major –reformat recentment–, el passeig de Manresa, la via de Massagué i l’avinguda de Barberà. Però les receptes sobre com encarar els pròxims anys són ben diferents segons a qui se li pregunti.

Des de l’associació comercial Sabadell Comerç Centre, la seva presidenta, Eva Fernández, insisteix que “s’ha d’obrir ja el pàrquing” del passeig de Manresa, fusionat amb el de Doctor Robert, perquè es preveu que tingui 500 places d’aparcament i permeti arribar al rovell de l’ou amb vehicle privat. L’opinió de la Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible de Sabadell (PEUS) és radicalment diferent perquè consideren que aquest aparcament no s’ha d’obrir per no atraure més cotxes al centre de la ciutat, que aposten per pacificar, “buidar” de cotxes, més tenint en compte que forma part de la zona de baixes emissions (ZBE). El membre de la plataforma Pau Avellaneda apunta que pacificar la Rambla implica repensar la xarxa de transport públic, la distribució urbana de mercaderies i l’aparcament de vehicles. “La tendència natural és que la Rambla sigui per a vianants”, tenint en compte que “serveis i veïns hi han de poder tenir accés com qualsevol altre carrer per a vianants, sobretot taxis i ambulàncies”.

Des de PEUS consideren que es podria “establir una central de distribució de mercaderies al perímetre centre i, des d’allà, arribar a l’interior amb bicicletes o vehicles compatibles amb espais per a vianants” i, quan això no sigui possible, permetre l’accés dels vehicles de distribució en horari restringit o de nit. Per la seva part, Eva Fernández posa sobre la taula i celebra que, actualment, “a nivell comercial la Rambla funciona pràcticament al 100%” i, per tant, “si va bé no la toquis massa, però tot el que es pugui pacificar està bé”. Ara, opina que si es talla el trànsit de la Rambla entre setmana “hi ha carrers que quedaran saturats” pel trànsit que s’hi derivarà. La visió de PEUS és que aquesta via tingui una plataforma única (vorera i calçada al mateix nivell) i que el transport públic no hi passi, però com que aquesta opció no es veu viable de forma immediata, en primer lloc deixarien la Rambla amb un únic carril de circulació, per on passarien els autobusos un cop s’haurien de reconfigurar les línies i evitar duplicitats amb els FGC.

D’altra banda, Fernández creu que una altra de les polítiques que hauria d’entomar el Govern és la d’apostar pel comerç local i de proximitat situat en una segona línia, que permetria revitalitzar carrers pròxims a la Rambla amb petits comerços. “Si volem plantejar el futur a 30 anys, seria molt bonic que tinguéssim molt més comerç de proximitat, no tant de multinacionals i cadenes que trobes aquí i allà, que també hi han de ser”. La sabadellenca planteja que les administracions donin ajudes per al pagament del lloguer de petits comerços perquè “ara els preus són inabastables per a la gent que comença, no tothom pot pagar 1.500 o 2.000 euros al mes”.

L’asfalt, el mes d’agost

Per la seva part, l’Ajuntament de Sabadell té previst invertir uns 410.000 euros per asfaltar de nou la calçada de la Rambla. La previsió és que les obres es facin a l’agost i durin 15 dies i també serviran per pintar de nou la senyalització horitzontal. El Govern defensa que aquesta actuació és el “segon capítol” de la millora del Centre, després de la reforma del Passeig, inaugurat el novembre de 2022.