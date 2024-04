L’atur a Sabadell encadena dos mesos de baixada

La ciutat va tancar el passat mes de març amb 11.397 persones aturades, encadenant d’aquesta manera el segon mes consecutiu en què Sabadell redueix el nombre de persones desocupades. Respecte del mes de febrer, i segons les dades publicades aquest dimarts, a la ciutat hi ha 21 persones desocupades menys (-0,2% mensual) i 72 (-0,6% anual) que en el mateix període del passat 2023.

Les xifres d’aquest mes de març son les més baixes des del març del 2008, quan aleshores a Sabadell hi havia 9.653 persones desocupades. En l’àmbit català, Catalunya ha acabat el març amb 3,73 milions de treballadors en actiu, la xifra més alta de la història en aquest mes. La Setmana Santa ha disparat l’ocupació i ha deixat la tercera xifra més alta dels registres, que es remunten al 2004. Catalunya ha tancat el mes amb 3.731.081 afiliats (+0,88%), la tercera més dada més alta que s’ha registrat mai. Només hi ha hagut més treballadors en dues ocasions: al juliol del 2023, quan n’hi va haver 3,75 milions i al juny del mateix any, quan eren 3,74 milions.

La dada espanyola d’ocupats també ha batut un rècord aquest mes, fregant els 21 milions de treballadors. En total, al març hi ha hagut 20.901.967 afiliats. Són 193.585 treballadors en actiu més que al febrer, un increment superior al de la mitjana dels anys 2017 a 2019, que era de 150.000, segons ha detallat el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. El creixement en un any ha sigut de 525.414 persones, un 2,6% més. En l’últim mes, el sector que més ha crescut és l’hostaleria (+6,1%), seguit del comerç i l’educació.