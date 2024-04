Mor Aureli Argemí i Roca als 88 anys

El sabadellenc Aureli Argemí i Roca va morir aquest dilluns als 88 anys. Va ser fundador del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), defensor dels Països Catalans i exmonjo de Montserrat, entre altres activitats destacades al llarg de la seva vida. L’entitat ho ha confirmat “amb enorme tristesa” amb una piulada a les xarxes socials.

Nascut a la nostra ciutat el 1936, era llicenciat en Teologia i va ser secretari de l’abat Aureli Maria Escarré a l’exili.

Amb enorme tristesa, lamentem comunicar la mort d’Aureli Argemí i Roca, fundador i president emèrit del CIEMEN. Llicenciat en teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat, va formar part de la comunitat de Cuixà a la Catalunya Nord i va ser secretari de l’Abat Aureli… pic.twitter.com/pLkwyBdCiV — CIEMEN (@elciemen) April 1, 2024

Les reaccions a la notícia no s’han fet esperar des de diferents àmbits del país. La Junta del CIEMEN s’ha unit al dolor de la seva família i amics.

Argemí va ser una figura àmpliament reconeguda. El 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi i també va ser distingit amb la Medalla d’Or de Barcelona.

Argemí va viure a l’Abadia de Montserrat entre 1946 i 1964, primer com a escolà i després com a monjo. El 1985 va deixar la vida monàstica per dedicar-se plenament a l’activisme polític a favor de l’autodeterminació dels pobles i dels Països Catalans.

Argemí també va formar part de la comunitat de Cuixà a la Catalunya del Nord i va ser secretari de l’abat Aureli Maria Escarré durant el seu exili (1965-1968). El 1974 va fundar el CIEMEN, entitat amb seu a Barcelona, en defensa dels drets col·lectius dels pobles, i també va ser promotor de la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles (1990) i de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics (1996). Va impulsar la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, Cultura i Nació Catalanes (1981), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (1986), la Plataforma pel Dret a Decidir (2005) i l’Assemblea Nacional Catalana (2011).

Ha mort Aureli Argemí, un home bo, generós i compromès amb la independència de Catalunya i la llibertat de tots els pobles. Ens deixa un mestratge imprescindible de combat democràtic per un món més just. Descansi en pau. pic.twitter.com/fsB9wS2Jzw — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 1, 2024

El mestratge de l’Aureli Argemí ha influït moltes generacions de catalans. Me’n sento deutor, sense ell no hauríem après moltes coses. L’agraïment pel servei a Catalunya és infinit. Que descansi en pau aquest home de be, de bondat i de talent. https://t.co/9fRAUNGYdt — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 2, 2024

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat la pèrdua i ha qualificat Argemí d’home “bo, generós i compromès amb la independència de Catalunya i la llibertat de tots els pobles”. També considera que ha llegat un “mestratge imprescindible de combat democràtic per a un món més just”. L’expresident Carles Puigdemont s’ha declarat “deutor” d’Argemí, de qui va aprendre moltes coses, diu. “L’agraïment pel servei a Catalunya és infinit. Que descansi en pau aquest home de bé, de bondat i de talent”, ha conclòs.