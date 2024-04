El PSC ha presentat la llista de la candidatura per a les eleccions al Parlament convocades el pròxim 12 de maig. El diputat i primer secretari dels socialistes de Sabadell, Pol Gibert, que ja va anar a la candidatura del 2021, repeteix com a candidat a diputat entre els 10 primers. En aquesta ocasió com a número 7 de la candidatura socialista per Barcelona.

Pol Gibert fou reelegit al darrer Congrés Ordinari del PSC, celebrat el mes passat, com a membre de l’executiva socialista portant de nou la cartera de Treball, a més d’una nova secretaria de Transició Justa. Gibert també ha estat conseller de Treball al Govern Alternatiu de Catalunya, impulsat per Salvador Illa al Parlament amb diputats socialistes per, des de l’oposició, a fer avançar el país amb propostes i solucions.

“Estic molt agraït de la confiança rebuda dels companys per poder-los representar al Parlament de Catalunya. Un lloc on defensar els serveis públics, l’educació, la sanitat i molts altres temes que, evidentment, afecten Sabadell i a la comarca”, ha assegurat Gibert, que indica que el PSC està “preparat per governar“. “Catalunya està preparada per girar full després d’una dècada perduda. I a més a més tenim el millor candidat possible, en Salvador Illa. Sortim a guanyar el pròxim 12 de maig”, assegura Gibert.