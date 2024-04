Has vingut fa poc a viure a Sabadell? Contacta amb el Diari

Sabadell va rebre l’any 2022 més de 13.000 persones provinents d’altres municipis de Catalunya, del conjunt de l’Estat o països de l’estranger. Les xifres, extretes de l’últim balanç de l’Idescat, mostren un saldo migratori positiu de més de 3.000 persones, que van fer augmentar la població de la ciutat. Així, és l’increment total més alt en les darreres dues dècades.

Per això, volem conèixer casos de sabadellencs nouvinguts que hàgiu arribat darrerament a la ciutat. Què us ha atret a venir? Com heu viscut l’experiència? Contacteu amb el Diari a través dels canals habituals, amb un missatge de whatsapp al 682 146 542 o amb un correu electrònic a [email protected].