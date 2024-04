Més de 600 urban sketchers dibuixaran els carrers de Sabadell

Qui són aquests dibuixants i pintors ambulants que ronden hipnotitzats, en grups, pels carrers de la ciutat? Els pots trobar asseguts en tamborets plegables a davant de places, monuments i esglésies, enmig de carrers o a dins de museus i cafeteries. Per a tothom són llocs quotidians, per als ‘urban sketchers’ són paisatges excepcionals plens d’essència.

Sabadell serà capital el 13 d’abril d’aquesta tendència artística comunitària, en una reunió amb més de 600 artistes, anomenada Trobada d’Usk Catalunya, que arribarà a la 7a edició sota l’organització de Dibuixant Sabadell. De fet, la ciutat batrà el rècord d’inscrits, coincidint amb la Capitalitat de la Cultura Catalana 2024.

Cal sumar els acompanyants dels 600 inscrits, per a qui es preveuen activitats durant la jornada. Tot i les inscripcions, Dibuixant Sabadell recalca que hi podrà participar tothom qui porti les seves eines de dibuix.

Durant el 13 d’abril, s’organitzaran circuits diferents perquè els urban sketchers vinguts d’arreu, tots amb el seu estil i nivell, plasmin a les seves llibretes i folis escenaris sabadellencs com el Museu d’Art (punt de trobada) i el d’Història, l’Ajuntament, el Gremi de Fabricants, la Plaça del Gas, la Parròquia de Sant Fèlix i la de la Puríssima, l’Escola Pia, el Mercat Central i, entre molts altres, el carrer de Gràcia. Encara per revelar, hi haurà rutes modernistes i pel passat tèxtil de Sabadell.

La història de l’‘urban sketching’

L’urban sketching és una tendència mundial creada l’any 2007 per un periodista i il·lustrador català resident a la ciutat de Seattle, Gabriel Campanario. El bressol del moviment artístic va ser Flickr, una xarxa social ara en hores baixes. S’hi va anar formant una comunitat d’artistes que compartien els dibuixos dels llocs on vivien i viatjaven, sempre fidels a la realitat i elaborats amb tota mena de tècniques in situ, mai a partir de la memòria ni de fotografies. La tendència s’ha expandit progressivament arreu del món, caracteritzada per tenir un gran valor social, ja que es fan quedades per dibuixar en grup d’on neixen amistats. A la ciutat, l’ànima del corrent artístic és el grup Dibuixant Sabadell, amb més de 10 anys de vida. Dos membres del col·lectiu, Lluís Mas i Antoni Barreda, expliquen que “enganxa perquè és una afició molt social en què tothom és igual i s’ajuda, independentment del nivell”. A més, diuen, acabes desenvolupant una “gran consciència de l’entorn”.

El manifest mundial dels ‘urban sketchers’

1. Dibuixem el lloc, a l’interior i o a l’exterior, captant tot el que veiem a partir de l’observació directa.

2. Expliquem la història del nostre entorn, dels llocs on vivim i viatgem

3. Els nostres dibuixos són un registre del temps i el lloc.

4. Som veraços amb les escenes que presenciem.

5. Utilitzem qualsevol mena de mitjà i apreciem els estils individuals.

6. Ens donem suport i dibuixem junts

7. Compartim els dibuixos en línia

8. Mostrem el món, un dibuix a la vegada.

Qui pot ser urban sketcher?

És molt simple: tothom. Els dos membres del col·lectiu Dibuixant Sabadell expliquen que hi ha persones que han dibuixat tota la vida, altres que ho havien fet de petits i alguns que s’hi han atrevit per primera vegada i que n’han anat aprenent.

Què necessites?

“Ganes de dibuixar”, coincideixen Barreda i Mas. A partir d’aquí, recomanen un tamboret plegable i la resta dependrà de la tècnica amb què et sentis més còmode. Però pots agafar una ploma, carbó, aquarel·la, llapis, una llibreta, un full…

Com puc assistir a les quedades?

Les quedades tenen una durada d’entre una hora i mitja i dues hores. Són obertes, normalment els caps de setmana. Es convoquen a les xarxes socials (instagram @dibuixantsabadell).