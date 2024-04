La pacificació de la Rambla, tota la setmana? Veus a favor i en contra

Virgínia, veïna: “Està bé que sigui per a vianants el cap de setmana”

La sabadellenca opina que “està bé que sigui per a vianants” però ja li està bé que sigui “només els caps de setmana”. La Virgínia considera que “els carrers paral·lels estarien saturats entre setmana” i “perjudicaria molt els cotxes i autobusos”. De fet, la veïna de la ciutat va acudir a la Rambla en transport públic i opina que “et deixa massa lluny de la zona” i “entre setmana la gent sol tenir més pressa”. Tot i això, creu que “als comerços els beneficia perquè passa més gent” però afegeix que “les voreres són prou amples com per a poder passejar igual durant la setmana”.

Abel, veí: “La ciutat és molt millor que abans per passejar”

L’Abel considera que “la Rambla oberta per als vianants dona molt ambient” i “crea un entorn agradable per poder passejar”. Als seus 90 anys, opina que “la ciutat és molt millor que abans en aquest aspecte” i que en els últims anys surt més de casa per anar a passejar que abans “per l’entorn que han creat”. Això sí, el sabadellenc creu que “amb què sigui per a vianants els caps de setmana n’hi ha prou”, perquè “és quan la gent vol passejar” i si el tall també es fes de dilluns a divendres considera que “perjudicaria massa els cotxes”, ja que “és una zona molt concorreguda”.

Enric Macià, veí: “Una bona inversió seria tenir un tramvia”

A Enric Macià li sembla un factor molt positiu que el cap de setmana la Rambla sigui per a vianants –amb el trànsit tallat de forma genèrica– i considera que hauria de ser-ho tota la setmana: “és el principal eix de passeig de Sabadell i donaria molta vida a la ciutat”. Macià afegeix que “hi ha suficients alternatives per als cotxes en els carrers interiors”. Per a solucionar la ruta del transport públic que s’hauria de reordenar si es tallés la Rambla al trànsit cada dia i no desviar-lo gaire, el sabadellenc demana “una bona inversió per poder tenir un tramvia” tot i que admet que “ho veig poc realista avui en dia”.

Sararat Morros, empleada: “Faria per a vianants fins a l’avinguda”

La Sararat veu “bé que sigui per a vianants només el cap de setmana”. El principal inconvenient a convertir la zona de forma permanent creu que és “per l’entrada de les mercaderies i la saturació que provocaria”. Això sí, a la botiga de menjar per a emportar on treballa noten molt els dies de cap de setmana: “passa molta més gent, també perquè és cap de setmana, però es veu molt més bonic”. Per a Morros, això sí, el tram per a vianants s’hauria d’ampliar “fins a l’avinguda de Barberà” perquè “hi ha molta vida també en aquella zona”.

Marta Vicente, empleada: “La faria per a vianants cada dia”

En canvi, Marta Vicente es mostra encantada que la Rambla sigui per a vianants perquè “dona molta vida i ambient a la zona i convida la gent a passejar”. Vicente sí que és partidària d’allargar les restriccions del trànsit tota la setmana perquè “fomentaria que la gent vingués a la zona” i troba que “ajudaria al medi ambient per haver-hi menys trànsit”.

Per solucionar el transport de mercaderies, la sabadellenca proposa “fer alguna excepció per no perjudicar els comerços” i creu que “la ruta dels autobusos es pot redirigir per no allunyar-los tant de la zona”.

Marta Rodríguez, empleada: “Durant la setmana hi ha moltes aglomeracions i costa molt passar”

La Marta Rodríguez considera que “la Rambla té molta vida el cap de setmana” i que des de la botiga “veu molta més gent passejant i hi ha menys soroll”. Rodríguez, a més, creu que seria una bona mesura implementar la zona per a vianants cada dia perquè “durant la setmana hi ha moltes aglomeracions i costa molt passar”. La sabadellenca també opina que “a la tenda ho noten molt perquè entra més gent” i creu que “si fos tota la setmana, també passaria la resta de dies”. L’únic inconvenient el veu amb el tema del transport i les mercaderies, però en la mateixa línia que la Marta Vicente, opina que “es podria fer com a excepció i limitat a certes hores”.