Així serà el nou hotel de Sabadell

El nou hotel que ha de ser una realitat entre finals del 2025 i principi del 2026, ja ha iniciat el compte enrere. La setmana passada va començar el moviment de terres i està previst que a partir del maig es pugui posar en marxa la construcció, amb la instal·lació de les grues.

El nou allotjament de la ciutat, que s’ubicarà a la parcel·la del xamfrà dels carrers de la Vall Moranta i de Can Diviu, entre l’ermita de Sant Pau de Riu-sec i l’empresa de materials de construcció Leroy Merlin, tindrà 130 habitacions (110 estàndards i 20 suites), repartides en cinc plantes. Un dels requisits que ha hagut de complir és que no pot ser excessivament alt pel risc que comporta la seva ubicació, tenint en compte la seva proximitat amb l’Aeroport de Sabadell. “La llicència ha trigat set mesos. Estem contents i satisfets. En altres ciutats pròximes a Sabadell no podem dir el mateix, tenim molts problemes”, explica el director comercial d’Europa-Center, Roger Cardona.

El promotor alemany Europa Center invertirà 14,5 milions d’euros en el seu segon hotel a Espanya, el primer HolidayInn Express & Suites d’Espanya –fins ara, la cadena hotelera només tenia HolidayInn Express en l’àmbit nacional– i es construirà “seguint els màxims criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat, aspirant a la certificació en sostenibilitat DGNB Gold“, afegeix el director comercial d’Europa-Center, Roger Cardona.

La parcel·la, amb més de 7.000 m2, també comptarà amb dues edificacions menors, una de les quals estarà destinada per a la restauració, malgrat que encara no se’n saben més detalls i encara no s’ha rebut la concessió per a la llicència d’obres, segons expliquen des de la promotora alemanya. Així mateix, en el mateix espai, hi haurà prop d’una seixantena de places de pàrquing i un carril bici, que ha de connectar amb el nou carril bici projectat amb les obres del Portal Sud.