La nova piscina exterior de Castellar, condicionada per la sequera

Els conductors i veïns que han passat les darreres setmanes per la ronda de Tolosa de Castellar del Vallès han observat moviment en els terrenys al costat de les pistes d’atletisme. Allà s’ha d’ubicar la nova piscina exterior de la vila, que previsiblement haurà d’estar enllestida abans de l’estiu del 2025. És a dir, d’aquí aproximadament un any.

Fonts municipals expliquen que el projecte està en la fase administrativa prèvia a la licitació de les obres finals, malgrat que alguns treballs inicials sobre el terreny ja s’han fet. Fa uns dies es va obrir el període d’exposició pública i ara caldrà veure si hi ha alguna al·legació. Amb tot, però, la manca de pluges dels darrers mesos condiciona el desenvolupament de l’obra. “Hem de veure l’evolució de tot allò relatiu a la sequera“, detalla el regidor d’Urbanisme i coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic, Joan Creus.

“Tenim marge per veure com ho hem d’enfocar. És un equipament que la població considera molt important i estem fent tots els passos previs per valorar si es tira endavant o no. Hi ha terminis administratius que s’han de complir i, de moment, estan sobre la taula. Després, veurem si finalment val la pena licitar“, apunta el portaveu municipal, que reitera que la piscina continua sent “una qüestió prioritària”. “No deixa de tenir una funció social com a refugi climàtic, clau per a moltes famílies com a espai lúdic per refrescar-se i trobar-se”, diu.

De moment, el consistori no ha plantejat alternatives per a l’ompliment de la piscina, que amb les restriccions actuals en fase 1 d’emergència està prohibit. “No hem fet aquesta previsió. Quan veiem en quins terminis ens movem, buscaríem alternatives”, especifica el regidor, que remarca que l’estiu del 2025 continua sent un horitzó possible. “No hem fet res per aturar-ho ni per accelerar-ho”, sintetitza, amb el desig de tenir més pluges en les pròximes setmanes.

Com serà la piscina?

L’equipament d’aigua estarà situat entre el parc de Colobrers i les pistes d’atletisme. El consistori va licitar fa un any les obres de moviment de terres i explanació del solar, de 6.500 metres quadrats. Tasques que ja estan en marxa. Ara, caldria entrar en una nova fase per complir el calendari previst.

La nova instal·lació es va presentar amb una superfície de 1.500 metres quadrats de làmina d’aigua distribuïts en quatre vasos amb funcions diferenciades: un de lúdic, amb funcions de platja, un segon per nedar, un tercer com a espai de relaxament i, finalment, un quart per al públic infantil. Un cop fets, tots aquests espais d’aigua multiplicaran per sis la làmina d’aigua de l’actual piscina descoberta del Complex Esportiu de Puigverd. A més, triplicaran gairebé la superfície de les piscines que hi havia hagut històricament al carrer de Sant Feliu, on actualment hi ha l’escola El Sol i La Lluna.

L’equipament disposarà també d’una superfície de gespa de 3.300 metres quadrats i de prop de 1.000 metres quadrats més de superfície pavimentada. L’objectiu quan es va presentar la iniciativa és que l’edifici dels vestidors, de 500 metres quadrats, disposi també de servei bar. La intenció és que l’equipament, de baix manteniment i alimentat amb energies renovables, pugui utilitzar-se més enllà del període estiuenc i es connecti a través d’un camí amb els vestidors de les pistes d’atletisme. De moment, però, el projecte continua pendent del cel.