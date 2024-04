El teu defensor: “Les obres no deixaven espai als vianants”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

Una veïna de Gràcia denuncia que no s’havia habilitat un pas alternatiu a unes obres privades. L’Ajuntament sosté que és obligatori fer-ho i va fer un requeriment a l’empresa encarregada, que ja ho ha solucionat

“No s’havia adequat l’espai per a vianants”

La Carme Sentís és lectora del Diari de Sabadell i veïna del barri de Gràcia i ha contactat amb el Diari per denunciar l’estat d’un carrer del barri de Gràcia a causa d’unes obres privades que s’hi estan duent a terme. “Què passa quan les voreres queden privades pel seu ús a causa d’edificacions de nova construcció? Cap a on se’ns desplaça?”

La veïna explica que al carrer on viu, Ausiàs Marc, s’estaven duent a terme unes obres privades que havien deixat sense espai de pas als vianants i reclamava que algú ho solucionés. Demana que es tingui en compte la situació de persones amb mobilitat reduïda, gent gran, cotxets amb criatures? “No s’havia adequat l’espai del vianant des de l’inici de l’obra i em pregunto si és normatiu”, deia.

En aquest sentit, també assenyalava que a la mateixa illa entre els carrers de Cellers i d’Ausiàs Marc, “també s’havien fet obres i s’havia pintat i desplaçat el pas de vianants tot demanant disculpes en una placa per les molèsties causades”. La Carme també fa una reflexió sobre la importància de tenir cura dels carrers des de l’àmbit públic i privat: “Puc observar el mal estat de les llambordes, ja siguinsiguin perquè són antigues o perquè, en situacions de càrrega i descàrrega, s’han pogut fer malbé i hem de mirar bé a on posem els peus”, lamenta.

“Ja tenim una solució”

El Teu Defensor ha contactat amb l’Ajuntament, que ràpidament va donar solució a la petició de la nostra lectora. En aquest cas concret, l’Ajuntament va comprovar que no es complia amb el pas mínim que cal garantir i va enviar requeriment a l’empresa perquè l’habilités. “Ja tenim una tanca que avisa de les obres i panots per arreglar un bon tram de vorera”, exposa la Carme Sentís.

De la mateixa manera, fonts municipals concreten que, quan es porta a terme una obra de nova construcció que té afectació a l’espai públic, és obligatori que l’empresa encarregada garanteixi espai per al pas de vianants, “si no pot ser en la mateixa vorera, en una ubicació propera que garanteixi l’accessibilitat i que la ciutadania es pugui desplaçar”. Si teniu una denúncia similar, podeu contactar amb El Teu Defensor.