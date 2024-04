FOTOS | L’enderroc dels horts il·legals de Can Llong, a mitges

Ara fa un any l’Ajuntament va executar la primera fase de neteja dels horts i construccions il·legals de la ronda d’Europa, entre Can Llong i Cifuentes. Però si bé el consistori va poder actuar en poc més de la meitat de la superfície ocupada, que pertany a terrenys municipals, de l’Ajuntament o de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, l’altra meitat de la zona és de diferents propietaris privats. I, un any després, els horts i les construccions il·legals (totes ho són) continuen allà. De moment, ben a prop s’hi està acabant de construir la promoció de 34 habitatges de lloguer social de l’Incasòl; la primera promoció que finalitza a la ciutat des del 2019. I Salas preveu aixecar una promoció de 15 habitatges de protecció oficial i una altra de 50 d’obra nova. En total, els tres nous edificis comportaran la construcció de prop d’un centenar d’habitatges.

Fonts municipals expliquen que fa un any es va complir la part municipal i de Vimusa, però queda pendent la part privada. “S’ha requerit als propietaris de finques particulars que netegin l’espai, però encara estan en procés de desocupació”, admeten. Entre els veïns, n’hi ha que creuen que aquesta situació no es pot allargar gaire més en el temps per salubritat, seguretat, imatge i per aprofitar els terrenys d’una altra manera.

Veïns com Rafael García creuen que “els haurien de treure tots [els horts]. Tal com està això, és un niu de rates i es veu horrorós”. Al davant de la rotonda del Punt Blau de Can Llong, per exemple, és fàcil veure-hi deixalles de tot tipus entre els matolls, des de butaques a trossos de fusta o de material d’obra, per citar-ne alguns. Des que el 21 de febrer de 2023 va començar el desmantellament dels horts en la part municipal, també es van instal·lar tanques per evitar el pas de vehicles, es va senyalitzar els terrenys de propietat de Vimusa i instal·lar senyals de prohibit circular. Comparteix la seva opinió el veí Ramón Manzanera, que relata que “van tirar uns quants horts a terra, però ho han deixat de la mà de Déu, ple de brutícia”. Manzanera opina que “s’hauria d’arreglar tot, perquè l’únic que atrau això són rates”. El sabadellenc voldria que l’Ajuntament arrangés els camins per poder passejar tranquil·lament i recorda que tenir aquest espai digne permetria gaudir d’un passeig agradable entre carrers com el de Sarasate, a la banda de Cifuentes, Can Llong i, a l’altra banda de la ronda Oest, Castellarnau.

El 53% dels solars afectats pels horts i construccions il·legals són de l’Ajuntament (29%) i Vimusa (24%), mentre que el 47% pertanyen a propietaris privats, amb bancs i fons immobiliaris com a principals tenidors. Els horts ocupats eren una font de conflicte, amb queixes per baralles, botellots, consum de drogues, etc. En els últims anys l’espai ha sigut escenari de diversos incendis i amb les actuacions es vol impedir el desenvolupament de construccions o activitats il·legals, prevenir riscos derivats d’aquestes activitats, evitar les molèsties que es generen al veïnat i dignificar l’entorn.