VÍDEO | Incendi en una zona de barraques a Sabadell

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar dimecres a la tarda per un incendi en una zona d’horts més enllà del carrer dels Lliris, al barri del Torrent del Capellà. El cos va rebre l’avís poc després de les cinc de la tarda després que s’originés el foc en un espai on hi ha barraques, pròximes al camí de Cal Barata.

Segons han detallat fonts d’emergències, no es van haver de lamtenar danys personals i el foc va quedar extingit pocs minuts després de l’avís. Una dotació del SEM va actuar en el lloc, sense ferits.