Les notícies destacades del dia a Sabadell

En l’edició del Diari de Sabadell d’aquest dijous aprofundim en la situació que es viu a la Via Massagué i tot l’entorn del Centre. Tot i això i molt més, entre les notícies destacades del dia.

És la gran artèria que connecta el Centre amb la Creu Alta. La via Massagué ressegueix dues realitats que contrasten: l’impuls privat de noves promocions d’habitatge que revitalitzen la zona i una trama urbana que s’ha de repensar. Voreres estretes i poc accessibles–algunes de poc més d’un metre–, l’edifici de Correus en desús i la peça encallada del pàrquing del Centre preocupen veïns i comerciants, que reclamen la remodelació de via Massagué.

El futur aparcament del Centre de Sabadell, que ha de servir per unir l’existent a Doctor Robert i el previst sota el passeig Manresa, està encallat des de fa anys. Sense el pàrquing no hi haurà reforma del passeig Manresa ni tampoc canvis urbanístics a la via Massagué, més enllà d’un asfaltatge. Un efecte dominó que reconeix el mateix Ajuntament.

El nou hotel que ha de ser una realitat entre finals del 2025 i principi del 2026, ja ha iniciat el compte enrere. La setmana passada va començar el moviment de terres i està previst que a partir del maig es pugui posar en marxa la construcció, amb la instal·lació de les grues.

L’Ajuntament de Sabadell buidarà el llac del parc de Catalunya. La decisió es pren perquè el decret de sequera impedeix reomplir-lo, motiu pel qual et tem que pugui generar problemes per la manca de circulació de l’aigua i la seva qualitat. En un comunicat, el consistori detalla que la situació actual està provocant la degradació de l’aigua del llac, “cosa que pot tenir efectes adversos sobre la fauna i també la ciutadania”.

Els resultats de l’última jornada han comprimit la classificació en la zona baixa fins al punt d’implicar gairebé la meitat d’equips del grup en la lluita per la permanència quan només falten 8 jornades, 24 punts, per abaixar el teló. Un panorama emocionant i fins i tot apassionant des del punt de vista neutral, però que significa una elevada dosi d’adrenalina i patiment pels seguidors dels clubs que es juguen les garrofes en aquest tram final del campionat.