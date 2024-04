Sabadell, pol d’atracció (sobretot) de joves: per què és atractiva la ciutat?

Sabadell va acollir l’any 2022 més de 12.000 persones provinents d’arreu del món, ja fos d’altres municipis de Catalunya, del conjunt de l’Estat o de països de l’estranger. Les xifres, extretes del darrer informe publicat per l’Idescat, mostren un saldo migratori positiu de més de 3.000 persones, que van contribuir a augmentar la població de la ciutat. En aquest sentit, el balanç anual d’immigrants i emigrants dibuixa l’increment total més alt en les darreres dues dècades, sent el pic en el que portem de segle XXI.

Què diuen les dades?

Si posem la lupa en les dades, destaquen diferents aspectes. En primer lloc, el que crida més l’atenció és que pràcticament la meitat del saldo migratori a la ciutat es concentra en el grup poblacional entre els 15 i els 29 anys (1.466 joves). Un fet que rejoveneix la ciutadania, en un moment en què els naixements han anat a la baixa a Sabadell.

“Hi ha especialment dos factors que expliquen l’èxit de Sabadell en aquesta franja d’edat. El principal és l’accessibilitat a l’habitatge i el preu, que està per sota d’altres ciutats de la segona corona metropolitana. L’altre element per entendre-ho és la proximitat de diferents universitats, com la UAB a Bellaterra, l’ESDI i l’àrea universitària del Taulí”, detalla Josep Marín, gerent d’Expofinques Exes Sabadell Centre.

Moviments en l’entorn comarcal

Més enllà de les edats dels nouvinguts, hi ha una segona qüestió que permet dibuixar el perfil del “sabadellenc d’adopció” que resideix des de fa poc temps a la nostra ciutat. La majoria de les arribades (6.089) provenen d’altres municipis de la resta de Catalunya i, concretament, de l’entorn geogràfic més pròxim. El gran gruix -tres de cada quatre en l’àmbit estatal (7.278)- són de la mateixa comarca del Vallès Occidental (2.700) o de la província de Barcelona (2.814).

Des del punt de vista dels habitants de la segona corona, Sabadell és molt més accessible. “En l’àmbit de serveis, per exemple, els tens tots. Hi ha transport públic, hospital, comerços, molts més espais verds que a Barcelona, menys pol·lució, menys soroll acústic… A més, en els darrers temps s’ha incrementat la freqüència dels FGC”, analitza Marín sobre les claus del moviment de ciutadans que es traslladen a pocs quilòmetres de distància, trobant a Sabadell un punt atractiu.

Les darreres dades de l’Informe Estadístic de l’Observatori d’Economia Local (OEL) -actualitzades el 2023- situen Barcelona com el municipi d’on provenen més persones que venen a viure a la capital vallesana (11,3%), seguit de Terrassa (4,8%) i Barberà del Vallès (4,1%). La capital catalana també és el municipi de destí majoritari de la gent que decideix marxar de Sabadell, seguit de Terrassa i Castellar del Vallès, l’única localitat amb un saldo positiu sobre Sabadell: més sabadellencs marxen a Castellar que no pas els castellarencs que arriben a Sabadell.

Així, el mercat laboral, la connectivitat o el preu del lloguer -amb 772 euros mensuals de mitjana, molt per sota, per exemple, de Barcelona-, són alguns dels factors que expliquen que Sabadell esdevingui un pol d’atracció. “Molts joves són ‘expulsats’ d’altres localitats pel preu i troben aquí més facilitat per tenir un sostre i emancipar-se. A més, molta gent ve a estudiar, un fet que també condiciona la capacitat econòmica”, remarca l’analista sobre les causes d’aquesta arribada en massa.

Un canvi de tendència?

Des d’una perspectiva global, hi ha un petit canvi de tendència després de l’impacte de la pandèmia en l’àmbit demogràfic: en conjunt, el saldo migratori intern a Catalunya trenca amb la dinàmica de dos anys sent negatiu (2020 i 2021), amb una diferència de gairebé mig miler de ciutadans sumats a Sabadell el 2022. Això, però, està condicionat pel moviment intercomarcal i interprovicial ja esmentat. En realitat, si excloem la província de Barcelona, continua sent negatiu (-169 persones), entre d’altres, per un èxode generalitzat des de les ciutats cap als pobles que s’ha consolidat des de l’arribada de la covid -especialment en gent de més edat-.

La lectura dels números tampoc canvia excessivament ampliant el focus a la resta del territori espanyol. En el global, Sabadell ha perdut 31 persones en l’intercanvi entre gent que arriba de l’estat i gent que marxa a localitats espanyoles. Allunyant encara més la mirada, les migracions externes amb països estrangers ha repuntat després de dos anys de baixada, amb un saldo positiu de 2.828 persones, el més alt de l’última dècada. Per continents, la majoria de nouvinguts arriben d’Amèrica (2.636), que bat el rècord d’immigrants, seguit de l’Àfrica (647 persones).

En definitiva, i lluny d’un plantejament sovint pejoratiu sobre la zona, les dades mostren que Sabadell és molt més que una ciutat dormitori. “És la millor ciutat d’acollida. Reuneix tots els factors per convertir-la en un indret amb un gran atractiu”, sentencia Marín.