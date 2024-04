Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) són els que circulen mitjançant una o més rodes, dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Tot i que hi ha altres models, el més comú és el patinet elèctric, que prolifera cada vegada més en els carrers de ciutats com Sabadell.

Les seves característiques -fàcil d’aparcar i transportar i sense un elevat cost per a desplaçar-se- el converteixen en un vehicle atractiu per a un nombrós col·lectiu. La seva presència, però, ha obligat les administracions a intensificar els controls i iniciar campanyes de conscienciació, posant la lupa en uns usuaris que són sancionats sovint per conductes inadequades i perilloses per a la resta de ciutadans.

Col·lectius especialment vulnerables

“En els últims dies, hem viscut diverses situacions de perill, sobretot per a les meves filles petites”, explica l’Albert Revilla, que lamenta que es tracta d’un problema enquistat. “Les voreres s’han convertit en carreteres”, diu el veí de Sol i Padrís, on l’amplada dels espais per a vianants ha obert la porta dels vehicles de dues rodes.

Un altre dels ensurts va ser a la Rambla, a pocs metres d’un senyal que prohibeix explícitament els patinets. “Molts no els respecten. Pugen des del carrer, del pas de vianants a la vorera. Jo vaig amb les nenes i pateixo molt perquè passen a poca distància i molt de pressa”, expressa, demanant més prevenció. El testimoni assenyala un dels grups vulnerables, els infants, però són escenes que també afecten sovint persones grans, amb més dificultats per a moure’s i menys capacitat per reaccionar si un patinet no circula com toca.

Segons les darreres dades de la Policia Municipal de Sabadell, els accidents amb patinets implicats es van multiplicar per cinc entre el 2021 i el 2022, passant de 22 a 120. L’increment va més enllà de la conjuntura del confinament i les restriccions de la pandèmia, ja que el 2019 la xifra de successos en aquest àmbit era de 31 (gairebé un centenar menys que fa dos anys). Una evolució que prova una tendència perillosa.

Analitzant les xifres policials, destaca un segon aspecte. Els agents locals van posar més de 800 denúncies per infraccions dels conductors d’aquest tipus de vehicles de mobilitat personal, el que suposa més de dues sancions al dia -xifra que va baixar lleugerament l’any passat, fins als 758 conductors multats-.

“Multem per millorar la seguretat, no per recaptar”

El consistori remarca que no es tracta de multar per multar, sinó de millorar la seguretat. L’alcaldessa, Marta Farrés, remarcava en una entrevista al Diari que un mal ús dels patinets pot ser perillós per als vianants i també per als conductors. “Vull recordar que hem tingut morts en aquesta ciutat de nanos molt joves portant un vehicle motoritzat… Els patinets elèctrics haurien de tractar-se com una motocicleta i han de respectar les normes com tothom. Quantes vegades veiem vianants travessant per una zona on no es pot? O bicicletes no respectant els senyals de trànsit?”, qüestionava.

La radiografia d’accidentalitat mostra que més de 200 denúncies van ser per circular més d’una persona sobre el patinet, vehicles unipersonals. Saltar-se un semàfor en vermell (199), circular per la vorera (144) o portar un dispositiu de telefonia mòbil o auriculars (109) són també conductes habituals.

El balanç evidencia que alguns usuaris no prenen consciència de les implicacions de conduir un d’aquests vehicles. Amb les mesures impulsades per la DGT l’any 2021, els patinets elèctrics van passar a ser considerats vehicles. Entre les normes que han de seguir, no poden superar una velocitat superior als 25 km/h ni circular per voreres o utilitzant dispositius mòbils o auriculars. Per ara, però, no està regulat l’ús del casc, ni tampoc s’ha establert una edat mínima. Qüestions sobre les quals la ciutadania demana actuar per reduir el risc de viure un incident greu.