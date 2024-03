Marta Farrés: “Més seguretat i més Policia Municipal és d’esquerres”

Marta Farrés (1981) ha ensenyat una de les seves cartes per al mandat: la seguretat. Va anunciar l’ampliació de la plantilla de la Policia Municipal, una reforma a Can Marcet i la duplicació de la dotació de trànsit amb més controls de velocitat, alcoholèmia i drogues. La seguretat ciutadana és el problema principal per als sabadellencs. Un de cada deu veïns considera que el reforç policial ha de ser la prioritat número 1, segons el baròmetre de la Diputació de Barcelona.

La plantilla de la Policia Municipal de Sabadell creixerà en els pròxims dos anys. Per què ara? Es fa per compensar les jubilacions, és un missatge polític…?

No, no té res a veure amb les jubilacions. Serà un creixement net que ens permetrà arribar a 305 places a la Policia Municipal el 2026, la plantilla en actiu més gran que hem tingut mai. Ho vaig dir fa quatre anys i ho torno a dir ara: la seguretat és una aposta política claríssima. Més seguretat i més policies vol dir més qualitat de vida, és d’esquerres. També fem canvis ara perquè estem en un moment tranquil, en què la majoria dels problemes són de civisme i convivència. Fer-ho enmig d’un mal moment no tindria un bon final.

De què serveix augmentar la plantilla de la Policia Municipal si no hi ha l’ordenança de Civisme en vigor? Fa cinc anys que s’està tramitant.

Entrarà en vigor abans de l’estiu del 2024. Tot i això, parlem molt de l’ordenança de Civisme, però la policia ja pot actuar i actua en problemes de convivència. El cap de setmana passat, sense anar més lluny. La norma servirà per donar més garanties a la Policia Municipal i ser més punitius amb el règim sancionador. La seguretat és tot això i més: els agents nous i l’ordenança, i també millorar l’enllumenat públic, posar càmeres de videovigilància, fer carrers més accessibles perquè no hi hagi racons i tot es pugui veure… Tancar el parc de les Aigües a la nit és seguretat.

Entre els problemes principals de convivència hi ha el soroll a les nits. En el cas del Centre, hi ha veïns que demanen treure els locals d’oci nocturn.

Això no és possible, hem de ser sincers. Els locals que tenen llicència, en tenen. És un dret dels propietaris i no es pot revertir. Soc conscient que posar l’oci nocturn enmig de la trama urbana és molest, però també té avantatges com el fet que els joves no han d’agafar el cotxe i anar a una altra banda. No hi ha una solució ideal per a aquest problema, i no només passa a Sabadell, si no, jo seria la primera a reconèixer que ho hem gestionat malament. Són problemes del segle XXI. Com ho gestionem? Posant més efectius a la nit i redistribuint horaris, a banda d’establir una col·laboració entre establiments, la policia i els veïns.

La solució és desplaçar les discoteques del Centre al polígon Sud-oest?

M’agradaria, però no puc obligar els propietaris a fer-ho. I al marge d’això, hem après que no hi pot haver una concentració de l’oci nocturn. La mala experiència de la Zona Hermètica pesa.

Què és la nova unitat de proximitat estratègica? Com funciona?

La unitat identificarà els punts calents a través de les trucades de veïns. També serà proactiva: farà rondes a tot arreu amb associacions de veïns, comerciants… què és el que no funciona en aquesta zona? Això. Doncs solucionem-ho. I això és infinit perquè quan arregles una cosa, te’n surt una altra. És actuar a demanda…

A demanda? Compte! I el criteri policial?

Sí, home sí. Però pensi que la gent fa peticions de seguretat amb sentit comú i la Policia Municipal fa molta pedagogia sobre què pot fer o què no. Si et diuen uns veïns: ‘Detinguin aquesta persona!’, doncs no. Se la deté si comet un fet delictiu… S’ha de complir la llei, estem en un estat de dret i s’han de protegir els drets fonamentals.

Duplicarà la plantilla de trànsit i es faran més controls de velocitat, alcohol i drogues. Algú pot pensar que ho fa per un afany recaptatori.

No ho fem per multar ningú, de veritat. No quadrarem el pressupost de l’Ajuntament amb les multes de trànsit, ni de bon tros… És per agafar consciència col·lectiva i evitar conductes temeràries al volant, dels cotxes i dels patinets també, per exemple. La unitat de Trànsit estava molt abandonada per la manca d’efectius i no pot ser, perquè justament és una competència pròpia dels ajuntaments.

Han endurit les accions contra els patinets elèctrics davant l’augment d’accidentalitat. Els han vetat de les zones per a vianants els caps de setmana. Quants conductors han sancionat? És realment efectiva la nova estratègia?

La Policia Municipal va sancionar 758 conductors l’any 2023. Com deia abans, això no va de multar per multar, és perquè ningú prengui mal. Un mal ús dels patinets pot ser perillós per als vianants i també per als conductors. Vull recordar que hem tingut morts en aquesta ciutat de nanos molt joves portant un vehicle motoritzat… Els patinets elèctrics haurien de tractar-se com una motocicleta i han de respectar les normes com tothom. Quantes vegades veiem vianants travessant per una zona on no es pot? O bicicletes no respectant els senyals de trànsit?

La Crida ha fet una proposta sobre la creació de zones de prioritat per a vianants a tots els barris i de manera immediata.

Ens ho han d’explicar bé i hem de poder veure el detall de la proposta. En tot cas, crec que s’han d’implementar aquestes zones a prop de les escoles i dels CAP per exemple, però amb sentit comú. Fer les coses com cal i no buscar només el titular, i amb un impacte real.

Compraran nous radars de velocitat. Seran fixos o mòbils?

Mòbils. En tenim i en comprarem més perquè volem millorar la sinistralitat viària i actuar allà on tenim demandes veïnals per alta velocitat, com els entorns escolars, on no es pot córrer amb el cotxe. Tampoc en vies d’accés que s’utilitzen com una via ràpida, com em van comentar veïns de l’avinguda d’Estrasburg fa uns dies. No pot ser! És trama urbana.

Córrer a la Gran Via és cada cop més difícil, perquè hi ha més semàfors.

Sabeu que la Gran Via és un dels acords que venen del mandat anterior amb Junts, que vol pacificar-la progressivament. S’ha de veure si això acaba funcionant… i jo no he notat que s’hagi alentit el trànsit. En tot plegat hi veig una cosa bona: és un encert en matèria de seguretat haver suprimit els passos soterrats, on havíem tingut algun ensurt.

Per deixar-ho clar. Fins que no estigui construïda la ronda Nord, s’ha de facilitar, o no, el trànsit per la Gran Via?

S’ha de facilitar, però sense tornar-nos bojos. Hem de buscar com fer-la accessible en determinats espais, com escoles o el Taulí, però sent conscients que els vehicles continuaran passant per la Gran Via mentre no hi hagi la ronda Nord. Hi ha qui et diu que vol passejar amb tranquil·litat i qui vol sortir de pressa de Sabadell amb cotxe. Tots dos tenen raó i hem d’intentar buscar el punt d’equilibri entre dues sensibilitats legítimes.

Segons les dades policials, la majoria dels fets delictius a Sabadell són furts i robatoris als eixos comercials. Hi haurà més agents destinats a això, tal com demanen els negocis?

Hi haurà més presència de la Policia Municipal als eixos comercials principals. Cada dia em miro els partes policials i no m’atreveixo a donar percentatges, però es detenen molts autors de furts, i se’n detindran més. Li recordo que la competència sobre els grans delictes recau en els Mossos d’Esquadra i, més enllà d’això, no es tracta de posar més patrulles –que no es pot garantir sempre a tot arreu–, també s’han de fer millores a l’espai públic. Un carrer degradat genera inseguretat, encara que no hi passi res.

Quina opinió té sobre les pistoles Taser? Quants cops les ha utilitzat la Policia Municipal?

Cap. Les pistoles Taser estan molt regulades i són l’últim recurs. Davant d’algú agressiu, hi ha moltes opcions abans que aquesta. És un instrument més, com la tecnologia de les càmeres de videovigilància, la central de comandament… dona garanties per a la tasca policial preventiva. També hi ha molta formació policial al darrere de les Taser, com quan s’estrena una sala d’operacions d’última generació en un hospital i es preparen als sanitaris per saber com fer-ne ús.

Sobre les ocupacions “conflictives”: l’empresa d’habitatge públic, Vimusa, ja ha comprat el segon bloc ocupat per convertir-lo en habitatges protegits?

Encara no, estem negociant la compra, però aquestes operacions no sempre van tan de pressa com voldríem. El nostre objectiu és disposar del màxim d’habitatges protegits per donar resposta a la necessitat que tenim a la ciutat i treballem per poder-los adquirir.

En clau de partit, no tant com a alcaldessa, el líder del PSC, Salvador Illa, no fa cap distinció entre les ocupacions. Aquí sempre separen les que es fan “per necessitat” i les “conflictives” o “delinqüencials”.

No estic a favor de les ocupacions, ni d’unes ni de les altres. Ocupar mai és la solució i per això hi ha d’haver més polítiques públiques d’habitatge, i estem en aquest camí. Dit això, la prioritat en la gestió pública són els casos conflictius, perquè generen un perjudici molt gran en la convivència. Des de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, que representa alcaldes de diferents colors polítics, hem demanat sentit comú i hem reclamat un canvi en la normativa de les ocupacions conflictives per poder agilitzar els desallotjaments.

Hi ha un bloc de l’Agència Catalana de l’Habitatge que està ocupat a Can Rull.

Ho hem traslladat al Govern de la Generalitat moltes vegades. Estic en contra de les ocupacions, però si a sobre és habitatge públic subvencionat, ja és de nota. Aquests sí que s’haurien de desallotjar ipso facto sense cap mena de dubte. Ocupen habitatges on han d’anar persones que sí que ho necessiten i que estan fent bé les coses. Tots, tothom, independentment de la ideologia, hauríem de ser claríssims i no hi hauria d’haver cap dubte sobre una actuació immediata i contundent.

El 38% de la llum punxada de Sabadell va a parar a cultius de marihuana, segons Endesa.

Si fos cosa de Sabadell només, encara m’inquietaria més, però és un problema del sud d’Europa. Tant els Mossos com la Policia Nacional hi estan a sobre. El conseller Elena sap que no podem tapar aquesta problemàtica i que hem de combatre el tràfic. Ha de ser una política de país, perquè sobrepassa els municipis.

Què li semblen els canvis d’estructura als Mossos d’Esquadra en els últims temps? A l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell hi ha hagut tres caps en sis anys.

A mi això no em preocupa. El que vull és que els Mossos funcionin a la ciutat i això és així –encara més, mentiria si digués al contrari–. El que li demano al conseller, Joan Ignasi Elena, és que hi posi més recursos i personal, com farem a la Policia Municipal, així li faré saber a la pròxima junta de seguretat prevista per a l’octubre. No pot ser que els nous mossos vagin tots a Barcelona, que és una xucladora de recursos. Escolti! La resta del territori també en necessitem. I també espero que hi hagi confiança en els cossos policials a Catalunya… alguns partits d’esquerra creien que parlar de seguretat no era progressista i hi hem de creure. Jo hi crec. És qualitat de vida i no ens ha de fer por parlar-ne.