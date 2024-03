Carrers per a vianants als barris de Sabadell en lloc d’una ZBE “inútil”?

La zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell entrarà en funcionament el 2025. Hi haurà restriccions per accedir al Centre, però, a diferència del ‘model Barcelona’, molts podran esquivar-la: veïns, famílies amb rendes baixes, autònoms a punt de jubilar-se, furgonetes de repartiment, entre d’altres. “Serà un colador que no afectarà pràcticament ningú”, critica Aurora Murillo, número 3 de la Crida per Sabadell.

La formació anticapitalista creu que la ZBE plantejada per Sabadell i els municipis de l’Arc Metropolità serà “inútil”. “Més aviat és i serà el greenwashing del govern de Marta Farrés”, indica Murillo, quan en realitat el que fan és “complir l’expedient” de la llei estatal, que obliga les grans ciutats a restringir el trànsit i a reduir les emissions contaminants.

Ara, la Crida proposa una alternativa a la ZBE i planteja crear zones amb prioritat per als vianants, on es pugui anar a peu i en bici, sense limitar la circulació dels cotxes. Una iniciativa que, a banda del Centre, volen implementar al “centre de tots els barris”. “Permetria restringir el trànsit privat d’una manera menys lesiva per a les persones amb menys recursos”, afirma Murillo.

La implementació de les zones per a vianants podria ser immediata “amb obres o sense”. En paral·lel, la Crida reclama aprovar el Pla Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que està pendent des de fa més d’un any, que permetrà definir noves zones per a vianants, la creació de noves línies de TUS, i el reforç de les existents. “La gent treballadora canvia el model, la gent rica canvia el cotxe”, insisteix la regidora de la Crida.

Una ZBE diferent de Barcelona

La ZBE Sabadell, així com la plantejada pels municipis de l’Arc Metropolità –la majoria, socialistes–, ha generat una polèmica entre els consistoris i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, l’excupaire Mireia Boya. Nou grans ciutats del país –entre les quals hi ha Terrassa, Martorell, i Sabadell– han presentat un sistema de restriccions que prohibeix inicialment els vehicles sense matrícula amb “excepcions socials”.

Farrés sempre ha estat molt crítica amb la ZBE de les rondes de Barcelona, que veu “antisocial” perquè perjudica les persones humils que no es poden canviar el cotxe. “Penalitza qui no té diners”, afirmativa en una entrevista al Diari el 2022. La Crida també és crítica amb el ‘model Barcelona’, però en un sentit contrari: “És una ZBE de mínims, però ja ha demostrat que funciona i redueix la mortalitat per contaminació”, indica Murillo, que recorda que hi ha un centenar de morts a l’any per contaminació a Sabadell, segons un informe d’ISGlobal.

“Volen ocultar la contaminació”

L’Ajuntament ha instal·lat vuit sensors ambientals per mesurar la qualitat de l’aire i acústica en diferents punts de la ciutat que informen en temps real i amb perspectiva temporal. Així i tot, la Crida espera que l’Ajuntament faci algun tipus de balanç: “Si no ho fan, oculten la contaminació que hi ha a Sabadell”, afirma Murillo.

L’estació de la Generalitat a la Gran Via també dona informació amb perspectiva: Sabadell va complir amb el límit de contaminació de la UE, però supera els estàndards de l’OMS el 2023.