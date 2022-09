La setmana passada van començar a instal·lar-se sensors ambientals per diferents punts de Sabadell que busquen analitzar, i monitorar, la qualitat de l’aire i acústica de la ciutat. Són vuit aparells previstos per col·locar a llocs com Ràdio Sabadell; a l’edifici de l’Ajuntament; als centres cívics Sant Oleguer, Creu de Barberà i Can Rull,¡; piscina de Can Marcet, Casal Pere Quart i Cal Balsach.

La finalitat és “disposar de més informació sobre la qualitat de l’aire a escala local i així facilitar la presa de decisions en termes de mobilitat, espai públic i salut”. Una tasca que s’ha adjudicat a una Unitat Temporal d’Empreses (UTE), formada per MCV i KUNAK.

Tres de les vuit estacions estaran homologades per la normativa europea i mesuraran el diòxid de nitrogen (NO2) i seran les que hi haurà a la piscina de Can Marcet, a Cal Balsach i al Centre Cívic de la Creu de Barberà. La resta s’utilitzaran per examinar la qualitat acústica i de l’aire -diòxid i òxid de nitrogen, monòxid de carboni, ozó i petites partícules-.

Aquest detecció fins ara es feia mitjançant les dades disponibles de l’estació de referència que la Generalitat de Catalunya, que està situada a la carretera de Prat i Gran Via, així com, la de Can Roqueta, però que és de propietat municipal. L’actuació està emmarcada en el projecte EDUSI, finançat al 50% amb fons europeus FEDER.