Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un cop d’ull a l’actualitat informativa que ha marcat el cap de setmana a Sabadell. L’esport o les infraestructures, en la primera plana.

La xarxa d’FGC entre el Vallès i Barcelona està a prop de saturar-se. Els trens passen cada cinc minuts a Sabadell en hora punta, i cada dos i mig a Sant Cugat. Les vies no tenen capacitat per encabir més combois i, abans d’arribar al límit, el Govern de la Generalitat ha tret la pols a un vell compromís: vol construir un segon túnel ferroviari entre la comarca i la capital catalana.

L’Obrera ha celebrat aquest cap de setmana una assemblea a El Tallaret per a marcar el full de ruta a seguir després de l’enderroc de l’antic local situat a l’Avinguda Barberà. Prop d’un centenar de simpatitzants i membres del centre social han acordat tornar a ocupar un local que estigui situat en un barri de la zona perifèrica de la ciutat i continuar amb la feina feta fins ara a l’Eixample.

El millor lloc per conèixer i contextualitzar la importància del refugi antiaeri localitzat al Pau Vila és, des del passat dimecres i fins al 22 d’abril, el Casal Pere Quart. A l’espai cultural s’hi pot trobar una exposició titulada ‘Recuperem el refugi’, feta per alumnes i professors del centre que detalla el moment històric en què es va construir, la resta de refugis de la ciutat i el procés fins a descobrir com el van localitzar.

L’activitat econòmica als set polígons d’activitat econòmica (PAE) de la ciutat –Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest– es recupera, després dels estralls que va suposar la pandèmia. Fa cinc anys, l’ocupació se situava al 79% i l’any 2021 va caure quatre punts, fins al 75%.

Nova ensopegada i oportunitat perduda. El Sabadell s’encalla a la Nova Creu Alta i va deixar escapar una victòria d’or que semblava al sac en el minut 82, quan va arribar el gol del Teruel. S’ha repetit la fatídica història dels últims minuts i el perill continua molt a prop.