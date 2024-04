FOTOS | Crònica d’un eclipsi solar a més de 9.000 quilòmetres de casa

Aquest dilluns, els 38 membres de l’expedició de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell van poder observar l’eclipsi total de Sol des de la ciutat de Torreón, a Mèxic, el mateix lloc que havia escollit la NASA com a punt privilegiat per a l’observació d’un dels fenòmens més espectaculars de la natura.

“Havíem escollit aquest lloc per a l’observació per la previsió de tenir un cel ben clar i una visió perfecta. Ambdues previsions ens han preocupat molt, ja que els dies previs, els pronòstics meteorològics assenyalaven tot el contrari i no hi ha res més trist que voler veure un eclipsi de Sol i que aquell dia el cel estigui tapat”, han expressat des de l’agrupació, en veu d’Àngel Massallé, després del fenomen. Per sort, però, van poder gaudir del moment, sobretot en l’instant de la totalitat de l’eclipsi.

Una gran expectació

La ciutat de Torreón s’havia preparat meticulosament per aquest esdeveniment astronòmic, tal com narren ells mateixos. El Comitè Nacional d’Eclipsis de Mèxic, juntament amb institucions internacionals i la mateixa NASA, havien transformat el Planetarium local en un santuari per als aficionats al cel. Els telescopis de la NASA, alineats com sentinelles silenciosos, esperaven capturar el moment en què la Lluna es posaria davant del sol, cobrint-nos amb la seva ombra.

“Amb una mica més de modèstia, altres grups i agrupacions com l’Astrosabadell hem plantat els nostres instruments fotogràfics i elements de mesures. La pancarta de l’Agrupació ha estat ben visible durant tot l’esdeveniment i ha estat un punt multi retratat per la gran població concentrada en el parc del Planetarium”, relaten.

Els dies previs a l’eclipsi, exposen, la ciutat bullia d’activitat. Experts i novells compartien el mateix espai, intercanviant coneixements i expectatives. Conferències, tallers i exposicions omplien cada racó de Torreón, convertint-la en l’epicentre de ciència i cultura.

Finalment, va arribar el gran dia. Des de l’alba, la gent es va anar reunint en els punts d’observació designats, armats amb ulleres de protecció i càmeres. Tal com estava previst, a les 10:59:56,6 hores (hora local) el temps va semblar aturar-se mentre l’astre rei començava a ser engolit per la foscor. “Inevitablement, s’ha anat acostant l’instant màgic i després del sempre espectacular anell de diamants a les 12:16:57,6 h, la llum ha cedit el pas a la nit en ple dia”, repassen des de l’agrupació. La cridòria de la gran gentada retronava i l’esglai col·lectiu ressonava amb força.

“La corona solar, una aurèola de llum dansant al voltant de la silueta negra de la Lluna, ens ha ofert un espectacle que ha deixat sense alè a tots els presents”. Durant els 4 minuts i 8 segons de totalitat, Torreón va viure sota l’ombra de la Lluna, i els 38 observadors, acompanyats per als milers de persones concentrades en aquest parc van poder ser testimonis de la dansa celestial, com ells mateixos la defineixen, recordant la immensitat de l’univers.

La durada de l’eclipsi va permetre l’observació dels planetes que voltaven el Sol, a la dreta Venus, i a l’esquerra Mercuri i Júpiter. A les 12:21:06,5 h, quan la llum, de nou, després d¡un fascinant anell de diamants, va tornar a escena, van tenir la certesa que aquesta experiència quedarà gravada en la memòria de tots i cadascun dels presents. “Ens sentim afortunats de poder compartir aquests moments sota el cel de Torreón”, remarquen.

Mentre la Lluna s’anava desplaçant lentament, alliberant al Sol de la seva abraçada, la gent del lloc continuava murmurant amb emoció, alguns amb llàgrimes als ulls per la bellesa de l’escena. Finalment, l’últim bocí de Lluna ha deixat de cobrir el Sol a les 13:41:28,9 h, marcant el final de l’eclipsi i deixant pas als aplaudiments i els crits de joia, en forma d’homenatge espontani. “Aviat, l’eclipsi del 8 d’abril del 2024 a Torreón no serà només un record en les nostres memòries, sinó també, en els nostres cors”, conclouen des del col·lectiu sabadellenc.