L’Astralpool vol tornar a amenaçar l’hegemonia de l’Atlètic Barceloneta a la Copa

Comença el camí a la Copa del Rei de waterpolo. L’Astralpool s’estrena aquest divendres als quarts de final de la competició davant el CE Mediterrani (18h). Els de Sants seran un primer obstacle important i és que juntament amb el Barceloneta, són l’únic equip que ha aconseguit guanyar al Club Natació aquesta temporada a la lliga. “Està fent una gran temporada i ha puntuat i competit molt bé contra equips de dalt. Ens van guanyar i sabem que haurem d’estar al nostre millor nivell per passar de ronda”, afirma el capità, Edu Lorrio.

L’objectiu dels de Quim Colet a la competició serà, com sempre, estar el més a prop possible del títol. El gran candidat i rival a batre serà un any més l’Atlètic Barceloneta. Els mariners han guanyat les onze darreres edicions de la Copa i l’Astralpool es torna a posicionar com el gran opositor per trencar l’hegemonia. De fet, la temporada passada els sabadellencs ja van fregar el títol en una final que els barcelonins van empatar sobre la botzina i amb polèmica i es van acabar emportant als penals.

Abans de la hipotètica final, el camí que li espera a l’Astralpool no és gens fàcil. Al mencionat partit de quarts, el seguirà la semifinal, que es disputarà el dissabte a les 13:30 davant el guanyador del CN Terrassa – Echeyde. Si arriben els de Quim Colet, la gran final serà el diumenge a les 11:30. Tot això en una edició que serà diferent. No només per les dates, sinó també per la seu. La Copa del Rei es disputarà per segona vegada en quinze anys fora de Catalunya. Serà a Palma de Mallorca a les piscines de Son Hugo on el CN Sabadell buscarà el seu quart títol.