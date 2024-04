El Cineclub de Sabadell guanya un 15% d’espectadors aquest trimestre

El Cineclub de Sabadell està de moda. Per segon trimestre consecutiu, els assistents a les sessions programades de cinema els dijous a l’Imperial han augmentat un 15%. A més, des de l’entitat ressalten que una gran part dels espectadors guanyats són joves.

Per cada dijous cinematogràfic, en què l’entitat programa una o dues sessions, la mitjana ha estat de 82 espectadors.

Des de fa uns mesos, el Cineclub està immers en un procés per a reimpulsar-se a Sabadell. “És un gran creixement per un cineclub. La Junta creiem en el projecte i estem remant des de tot arreu i des d’una manera propera, tant amb promoció com amb activitats”, explica el president, Esteve Badia. L’entitat està aconseguint atraure estudiants de l’ESCAC.

Una de les novetats que impulsarà el Cineclub serà, el 29 de juny, la festa Cineclub al Vapor Estruch. D’altra banda, el 9 de maig dedicaran una sessió exclusivament a curtmetratges sabadellencs: de Sergio Rubió, Toni Andújar i Cristian Avilés.

La programació

El cartell per al nou trimestre cinèfil, que anirà d’abril a juliol, torna a combinar clàssics, estrenes, efemèrides i pel·lícules recents, com la premiada Upon Entry, amb dos Goya, el 23 de maig. Hi seran els dos directors, Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas, i l’actor principal, Alberto Ammann.