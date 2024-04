Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem les informacions més destacades a Sabadell publicades en les últimes hores al Diari. Què ha passat a la ciutat?

Els delictes creixen a Sabadell, però menys que a la resta de ciutats metropolitanes. El 2023 es van detectar 8.116 delictes convencionals a la nostra ciutat, però no és una xifra alarmant, si ho comparem amb altres grans ciutats similars. On i quan es produeixen?

Sabadell comptarà amb una nova gasolinera, abans de l’estiu, que s’ubicarà al polígon Sud-oest, al xamfrà dels carrers de Bernat Metge i el passatge de Rovira i Virgili. Recentment, i un cop concedida la llicència d’obres per a la construcció de la benzinera, han començat les tasques per a la seva posada en marxa.

Sabadell no té un criteri definit sobre qui i on es pot tocar música al carrer. Sense anar més lluny, aquesta setmana, l’artista Andrés Mariani ha denunciat que agents de la Policia Municipal li van treure els instruments quan tocava al carrer. El motiu, precisen fonts municipals, és que estava en una zona on molestava els veïns i comerciants, que s’havien queixat pel “soroll” generat a l’indret.

La sequera està obligant a canviar alguns hàbits del nostre dia a dia que semblaven inalterables. Adaptar-nos a un context d’escassetat d’aigua és un repte que tenim tots, en diferents àmbits. Per fer front a aquest escenari, Les Garberes, l’Institut de Jardineria i Agricultura de Castellar, fa temps que ha posat fil a l’agulla.

Si no es trenca la ratxa a la Ciutat Esportiva de Tajonar diumenge vinent, el Sabadell complirà un any sencer sense que li hagin xiulat un penal a favor. Una estadística que convida a la reflexió. No es trepitja l’àrea rival? Els àrbitres no volen veure cap acció punible? Falta una mica d’astúcia per forçar situacions susceptibles de ser sancionades? Com a mínim, resulta estrany.