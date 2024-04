L’OAR Gràcia Sabadell femení afronta la definitiva batalla per les fases d’ascens

Després de l’aturada de la setmana passada, la Divisió d’Honor Plata afronta les dues últimes jornades -en horari unificat de dissabte a les 19 h- amb l’al·licient de conèixer el segon classificat (el primer és el ja campió Mislata que té assegurat l’ascens directe) que jugarà les fases d’ascens, una lluita en la qual està involucrat de ple l’OAR Gràcia.

De fet, ara ocupa la preuada segona posició amb 35 punts, dos més que el Sant Joan Despí i tres més que el BM La Roca. Les verd-i-blanques depenen d’elles mateixes i saben que fent 4 dels últims sis punts l’objectiu seria una realitat. La feina estaria gairebé feta si l’OAR hagués guanyat al cuer Benidorm fa dues setmanes, en un atípic cap de setmana amb dos partits. “Després de guanyar a València en una pista molt difícil, vam acusar el desgast físic i el desplaçament i també un excés de relaxació pel fet de jugar contra el cuer. En aquesta categoria no et pots despistar ni un moment i al final ens va penalitzar”, reconeix l’entrenadora, Carol Carmona.

De totes maneres, això és passat i ara només vol concentrar-se “en les dues últimes batalles i fer dos grans partits”. El primer, aquest dissabte a la pista del Palautordera. “No es juguen res, però sempre és una motivació guanyar a un equip de la zona alta. El principal enemic som nosaltres mateixes, si fem el que toca i estem al nostre nivell òptim estic convençuda de la victòria”. Els rivals directes tenen duels aparentment assequibles i tot es podria decidir en una última jornada explosiva: Sant Joan i la Roca s’enfronten entre si i l’OAR rep al campió, Mislata. “Penso que és l’escenari més probable”, admet la Carol Carmona.

La baixa de la portera titular, Mercè Buxeda, intervinguda del genoll fa unes setmanes, ha estat un hàndicap durant tota la temporada. “És una peça important de l’equip i sempre es nota. Ha calgut un procés de transició, però la Desi també és una bona portera”. D’altra banda, els rivals també han aplicat sistemes especials per aturar la capacitat golejadora de la Janna Sobrepera. “Ha passat en alguns partits, però si la Janna no té el dia i fa menys gols, la resta de l’equip té suficient nivell per respondre i compensar-ho”.

Reconeix que “arribats fins aquí, seria una desil·lusió no disputar les fases d’ascens. Més a títol personal que pel club, perquè no és gens fàcil classificar-se dues temporades consecutives. Jo soc molt competitiva i estic convençuda que ho assolirem”.

Renovacions i un adeu

En les últimes hores, l’OAR Gràcia ha fet oficial la renovació dels entrenadors del primer equip Carol Carmona i Pere Ayats (masculí) i també ha confirmat el final de l’etapa de Miquel Benítez com a director tècnic, qui afrontarà una nova activitat a terres gironines.