Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Enctem un divendres molt especial al Diari de Sabadell. El nostre mitjà i Dibuixant Sabadell col·laboren per oferir una edició especial plena d’il·lustracions aquest dissabte, visible des d’aquest divendres al web. Els dibuixants de l’entitat s’han desplegat aquests darrers dies per dibuixar paisatges i escenes que acompanyaran les notícies dels periodistes. No us perdeu el Diari de dissabte!

Hem volgut transformar el Diari des de la visió dels dibuixants que, com els periodistes, treballen a peu de carrer, en contacte amb la ciutat i la ciutadania. Ho fem en una data molt especial per al Diari, es compleixen sis anys de la primera edició de la nova etapa: va ser el 10 d’abril del 2018. Uns mesos més tard, al juny, vam estrenar web i nou disseny en paper. T’ho expliquem aquí.

L’Associació de Veïns de la Creu Alta ha recuperat la que segurament és la tapa de registre d’aigua més antiga del barri. Ha estat gràcies a un conveni de cessió signat recentment amb la companyia Aigues Sabadell.

A les dotze del migdia del dissabte 15 d’agost del 1953 es van inaugurar al carrer de Sant Antoni cinc ceràmiques representatives d’entitats prestigioses de Sabadell. Aquestes ceràmiques eren un homenatge a institucions com: Patronat Local de la Vellesa; Col·legi d’Agents Comercials; Caixa d’Estalvis de Sabadell; Acadèmia de Belles Arts i Orfeó de Sabadell i estaven, de fet encara ho estan, repartides a banda i banda del carrer, adossades a la façana de cinc habitatges diferents.

El Fresc Festival tornarà a l’amfiteatre dels Jardinets per mostrar “la millor edició, la més rodona i la que més nivell tindrà” de totes les que s’han celebrat fins ara. El director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Sunyer, basa l’afirmació en la programació recentment presentada de música, teatre, poesia i humor de l’autoanomenat “festival d’estiu de Sabadell”.

Analitzant el moviment migratori intern al Vallès Occidental en l’últim any, hi ha un aspecte que crida ràpidament l’atenció. Sabadell, convertida en un dels grans pols d’atracció de nouvinguts (sobretot joves) de la comarca, només perd el pols en la comparativa amb un municipi vallesà: Castellar del Vallès. El creixement de la vila obre una pregunta: s’està convertint en una ciutat?