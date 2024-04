La Creu Alta recupera una històrica tapa de registre de la companyia d’aigües

L’Associació de Veïns de la Creu Alta ha recuperat la que segurament és la tapa de registre d’aigua més antiga del barri. Ha estat gràcies a un conveni de cessió signat recentment amb la companyia Aigues Sabadell.

Aquesta peça estava al carrer Major, i la reforma del primer tram del carrer va permetre recuperar-la. Fa uns dies, el director general de la companyia d’aigües, Lluís Jordan, la va entregar al vocal d’Acció Cívica de l’associació, Rubén Cantó. De moment, la tapa està al nou local veïnal, al Tallaret (Cal Balsach), i es preveu exposar-la pròximament.

Cantó destaca que rebre la aquesta peça ha sigut “un bon motiu de satisfacció i alegria” perquè “si no és l’última, és de les poques que quedaven a la Creu Alta”. Per la seva part, Jordan remarca que des d’Aigües Sabadell “seguim implicats amb les associacions de veïns de Sabadell” i aquesta cessió permetrà “recuperar una història que per molts era fins ara, potser, desconeguda”.