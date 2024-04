La Crida vol crear un Observatori de l’Aigua de Sabadell

La Crida presentarà en el ple del pròxim 22 d’abril una moció per demanar una gestió “més clara i transparent” de l’aigua a Sabadell. Així, el grup anticapitalista ha anunciat que vol crear un Observatori de l’Aigua de Sabadell que serveixi per fer seguiment i fiscalització dels recursos hídrics, en un context “crític”, tal com han explicat aquest divendres en roda de premsa.

L’òrgan aniria en la línia de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, “molt més participatiu i obert”, ha explicat la portaveu Anna Lara, que ha reclamat una gestió responsable per “revertir les desigualtats generades”. La formació considera que l’actual Taula de l’Aigua -creada el 2018- és una eina “insuficient” que no dona resposta real a les diferents parts de la ciutat.

Amb tot, la moció s’enfoca en la sostenibilitat, la transparència i la participació ciutadana i posa sobre la taula la necessitat d’una audiència pública per expressar les inquietuds d’entitats i sectors econòmics de Sabadell. “El canvi climàtic està aquí per quedar-se i exigeix accions efectives”, ha expressat Lara.