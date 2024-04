Pensar en les empreses

[Editorial, 13 d’abril del 2024]

A Sabadell hi ha 13.818 empreses, que ocupen desenes de milers de persones. La majoria són microempreses i pimes, però també n’hi ha de grans dimensions. Les empreses són essencials perquè són generadores d’ocupació i són un dels fonaments essencials per a la qualitat de vida. Viure d’esquena a les empreses no és una opció, i totes les administracions n’haurien de ser conscients. Com és possible que dins de l’estructura del Govern de la Generalitat la gestió de l’FP, que està pensada per a inserció laboral directa, sempre hagi estat en mans d’Educació i no d’Empresa i Treball? Com és que Universitats sí que té un departament propi? Per què no hi ha un departament d’Indústria, si la dinàmica ha de ser la reindustrialització i la relocalització?

Ens preocupa molt que hi hagi empreses que no trobin treballadors qualificats i que hi hagi oficis necessaris que s’estiguin perdent pel camí. No es troben fusters, fresadors, electricistes, entre molts altres… i no es troben perquè no es ven com una opció atractiva per als joves i perquè l’oferta de l’FP no acaba de correspondre’s amb les necessitats de l’estructura empresarial. Això és aplicable a totes les administracions, també al servei d’inserció laboral de l’Ajuntament. Que ningú es confongui i pensi que estem proposant deixar les administracions en mans de les empreses, en absolut. Però s’ha de ser sensible. No hi ha res més social i equitatiu, més progressista, que garantir sortides laborals per als joves, que esdevinguin treballadors amb salaris dignes a les empreses perquè ells i les seves famílies puguin viure tan bé com puguin.