Els Saballuts fan d’amfitrions dels Sagals d’Osona i dels Xics de Granollers

Els Saballuts es traslladaran fins a la plaça del Pi, a Ca n’Oriac, per fer d’amfitrions de la Tripleta, la diada castellera amb les colles Xics de Granollers i Sagals d’Osona, aquest diumenge a les 12h.

La diada serà una prova de cotó per comprovar la capacitat de mobilització social de la colla i el nivell tècnic amb què tot just ha arrencat la celebració del seu 30è aniversari. “Estem pendents de com va l’assaig d’avui. Però la intenció és que duem a plaça el 4d8 per primera vegada a la temporada”, comentava divendres el cap de colla, Joan Carles Sànchez, que afegia que la colla té alguns membres lesionats. El diumenge tenen previst fer castells de 7 i mig. “El 4d7 l’hem passat una dotzena de vegades. A sobre la pinya sempre funciona molt bé”, afegeix el cap de colla.

Els Saballuts “jugaran a casa”. És a dir, aquest diumenge els toca acollir la Tripleta, una diada “rotativa” que es reparteixen amb els Sagals i Granollers. “Segur que tenim una bona resposta, estem en una bona línia. Les expectatives es van complint”, afegeix Sánchez, que per aquesta temporada té “l’objectiu irrenunciable” d’aconseguir el 3d8. Poder assaltar els castells de 8 i mig “dependrà del nombre de castellers als assajos i de l’evolució tècnica”.

El president de l’entitat, Mario Sánchez, explica que traslladar-se a Ca n’Oriac respon a la voluntat “d’estar més presents a tota la ciutat”, tot i que suposi “sortir de la zona de confort que és el Centre i la plaça de l’Ajuntament”. Acostar els Saballuts a tota la societat sabadellenca és un dels reptes del 30è aniversari de l’entitat. “Necessitem tota la gent possible”, reclama.