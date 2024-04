La secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Sabadell ha anunciat que no celebrarà finalment les jornades amb partits polítics que havia previst per aquest dimarts a Sabadell. La decisió arriba després que el Secretariat Nacional hagi deixat sense sala la trobada, un cop havia expressat la voluntat de prohibir-ho.

👉Aquest matí el Secretariat Nacional de l’@Assemblea ens ha tallat les ales malgrat la nostra voluntat de fer els debats

👉Han avisat l’auditori dient que no els pagaran el lloguer de la sala. Sense sala és impossible fer el cicle

👉Gràcies a tots els que ens heu fet confiança pic.twitter.com/2zAO6wrHMy — ANC Sabadell-SBDxI 🧭 (@SBDxI) April 15, 2024

Els actes havien generat polèmica perquè s’hi havia convidat Aliança Catalana, el partit d’ultradreta independentista liderat per l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que no té representació parlamentària. El Secretariat Nacional de l’ANC va ordenar dissabte que no es fessin actes públics amb partits polítics i candidats de les llistes per a les eleccions del 12 de maig, però en un comunicat l’ANC de Sabadell havia informat que tirarien endavant per “donar veu a tothom que tingui quelcom a dir a la ciutadania”.

Finalment, l’acte ha quedat suspès aquest dilluns, després que la secció local hagi al·legat en una piulada a les xarxes socials que “ens ha tallat les ales malgrat la nostra voluntat de fer els debats”, explicant que “sense sala, és impossible fer el cicle”.