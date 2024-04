Els Saballuts recuperen el 4 de 8

Els Saballuts poden tornar a assaigs totalment satisfets. Dissabte va ser un dia gran per als castellers de la ciutat, que van fer d’amfitrions de la Tripleta, la diada rotativa que celebren amb els Sagals d’Osona i els Xics de Granollers. Per una banda, van complir amb l’objectiu tècnic prioritari, el desitjat 4 de 8, i per l’altra van tenir una molt bona xifra de participació, amb unes 160 camises.

Per acabar de posar el llacet a la jornada, els Saballuts “van fer ciutat” traslladant la diada a la plaça del Pi, de Ca n’Oriac, lluny de la zona de confort que representa l’Ajuntament. Ampliar l’àrea d’influència castellera és un dels reptes del 30è aniversari de la colla.

“Una jornada perfecta”

Per treure’s els nervis, els Saballuts van arrencar la jornada estrenant aquesta temporada un 7 de 7, un castell ampli que necessita una bona xifra de castellers com la de dissabte. “Li teníem ganes. És un castell que ens permet provar molta gent i donar oportunitats”, comentava el cap de colla, Joan Carles Sánchez. Les proves als assajos havien sortit bé, amb estabilitat, i tota aquesta preparació es va veure recompensada.

Després, torn per al 4 de 8. “Va pujar molt bé, la descarregada va ser més nerviosa. Però vam tenir el punt de fermesa que es necessita amb els castells límit”, assenyalava Sánchez. “Els que vinguin a continuació seran diferents”, afegia. La diada va continuar amb el 5d7, que els Saballuts ja han portat a plaça aquest any. I, per acabar, un vano de 5.

“Va ser una jornada perfecta des del punt de vista tècnic”, comenta Joan Carles Sánchez. El cap de colla té en compte que la diada complís amb “la línia de treball” d’aconseguir que els Saballuts siguin més flexibles, capaços d’adaptar-se a noves posicions tant en el tronc com en la pinya.

El 27 d’abril, els Saballuts seran al 10è aniversari de la colla castellera de Castellar, els Capgirats.