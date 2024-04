Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem el dimarts repassant l’actualitat informativa a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

La Diputació de Barcelona (Diba) tornarà a instal·lar les màquines d’obra a la carretera que uneix la nostra ciutat amb Matadepera. Després de pràcticament un any sense activitat, les obres es reprenen aquest mes d’abril i estaran enllestides en dos mesos, segons les previsions de la Diputació.

Com si fos un llibre, el cementiri de Sabadell presenta un gran nombre de capítols, trames i personatges a tenir en compte i que són un reflex de la societat sabadellenca del s. XIX fins ara. Bona part de les sepultures que hi ha, més de 700, són considerades monumentals.

Treure’s el carnet de conduir s’ha convertit en una cursa de fons on la paciència i la perseverança juguen un paper important, més enllà de les habilitats per aconseguir l’anhelat ‘apte’. A Sabadell, gairebé 8.000 alumnes es troben a l’espera d’examinar-se en la prova pràctica, segons dades de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).

“Com a pare esportiu del vaixell no em rendiré, això mai”. Aquest és el missatge que llença el tècnic del Centre d’Esports, Óscar Cano, davant la delicada situació de l’equip després de la derrota encaixada a Tajonar i que el situa a dos punts de la permanència quan només en queden 18 per disputar.

Dilluns va tenir lloc la sessió d’un Ple municipal extraordinari per fer el sorteig públic entre els 124.810 electors de Sabadell que reuneixen les condicions per ser membres de mesa. És a dir, aquells criteris fixats per la Llei Electoral per formar part del personal acreditat a les Eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig. En total, han estat nomenades un total de 2.214 persones.